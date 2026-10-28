Quién fue el famoso que quedó eliminado de MasterChef Celebrity tras cometer un insólito error al preparar un lemon pie

Alejandro Lerner quedó eliminado de MasterChef Celebrity Argentina durante la cuarta gala de eliminación, luego de una prueba que puso a los participantes frente a un desafío de pastelería: preparar un lemon pie completo en apenas 60 minutos. El músico no consiguió presentar una versión que convenciera a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, y debió despedirse de la competencia conducida por Wanda Nara.