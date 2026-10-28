Quién fue el famoso que quedó eliminado de MasterChef Celebrity tras cometer un insólito error al preparar un lemon pie

Resumen para apurados
- Alejandro Lerner fue eliminado de MasterChef Celebrity Argentina tras fallar en la preparación de un lemon pie durante la cuarta gala de eliminación del certamen culinario.
- El músico confundió las claras con las yemas en el curd durante el desafío de 60 minutos, lo que arruinó su postre frente a un jurado exigente que no perdonó el error técnico.
- Con la salida de Lerner, el cuarto participante en dejar el ciclo, la exigencia técnica del jurado se intensifica para las celebridades que continúan en carrera.
Alejandro Lerner quedó eliminado de MasterChef Celebrity Argentina durante la cuarta gala de eliminación, luego de una prueba que puso a los participantes frente a un desafío de pastelería: preparar un lemon pie completo en apenas 60 minutos. El músico no consiguió presentar una versión que convenciera a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, y debió despedirse de la competencia conducida por Wanda Nara.
La noche estuvo marcada por los errores técnicos, los nervios y algunos contratiempos inesperados. Entre ellos, el episodio que protagonizó Grego Rossello, quien perdió de vista sus tartas durante la preparación y tuvo que buscarlas por toda la cocina.
Cómo fue la prueba de lemon pie en MasterChef Celebrity
El desafío consistió en elaborar una tarta de limón con todos sus componentes: masa, relleno, merengue y almíbar. Los participantes tuvieron una hora para completar la receta y presentar sus platos ante el jurado.
Antes de comenzar, el programa tuvo un momento distendido con la participación de Campi, caracterizado como Jorge, y un segmento musical del que formaron parte Hernán de Mala Fama, Luck Ra y el propio Lerner. Sin embargo, una vez iniciada la prueba, la presión se hizo sentir entre los concursantes.
Varios participantes lograron superar la instancia, aunque recibieron observaciones por cuestiones relacionadas con el sabor, la consistencia y la presentación. La China Ansa, Pablo Giralt y la Negra Vernaci se destacaron por sus preparaciones y obtuvieron devoluciones favorables.
El insólito episodio que protagonizó Grego Rossello
Uno de los momentos más llamativos de la gala tuvo como protagonista a Grego Rossello. En medio de la elaboración del lemon pie, el conductor advirtió que sus tartas habían desaparecido del lugar donde las había dejado enfriando.
Desconcertado, comenzó a recorrer las estaciones de trabajo para encontrarlas y llegó a sospechar de Josefina, conocida como la China Ansa. Sin embargo, después descubrió que Marta Fort se las había llevado por error.
Al presentar su preparación, Rossello explicó lo ocurrido y mostró un merengue que no había conseguido los picos característicos. Damián Betular respondió con ironía: “Bueno, anda a Recursos Humanos a hacer la denuncia”.
A pesar del inconveniente, Maru Botana valoró que el participante hubiera logrado terminar el plato.
El error de Alejandro Lerner que lo dejó afuera del reality
La situación de Alejandro Lerner fue más complicada. El músico reconoció que los nervios le jugaron una mala pasada durante la preparación y que llegó a confundir las claras con las yemas, un error que afectó directamente el resultado de su crema de limón.
Al presentar su plato, el cantante resumió su autocrítica con una frase contundente: “Es feo pero es mío y me la aguanto”.
Los integrantes del jurado detectaron varios problemas técnicos. Betular advirtió que faltaba o sobraba algún ingrediente, mientras que Martitegui identificó que el curd había sido preparado con claras en lugar de yemas. También señaló errores en las proporciones utilizadas.
Lejos de buscar excusas, Lerner reconoció sus equivocaciones ante los chefs y admitió que había atravesado una situación de mucha tensión durante la prueba.
Por qué Alejandro Lerner fue el último eliminado de MasterChef Celebrity
Durante la deliberación, Germán Martitegui expresó su disconformidad con el desempeño de tres participantes: Juli Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner. Incluso sostuvo que, por el resultado de sus platos, habría considerado eliminar a los tres.
Finalmente, el jurado resolvió salvar a Juli Poggio, que recibió una nueva oportunidad para continuar en el certamen. La definición quedó entre Rossello y Lerner, y los chefs coincidieron en que la preparación del músico había sido la menos convincente.
La decisión fue unánime y Alejandro Lerner se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity Argentina.
La emotiva despedida de Alejandro Lerner
Antes de abandonar el programa, el cantante agradeció la experiencia y explicó qué había significado para él participar del reality. También dedicó unas palabras a sus hijos y destacó la importancia de seguir aprendiendo, sin importar la edad.
“Quería demostrarle a mis hijos que no hay edad para aprender. Aprendí que uno cocina para alguien, poner tanto amor en eso es un viaje espiritual para mí. Me volvía a sentir como en la escuela secundaria”, expresó.
Wanda Nara destacó su trayectoria artística y su paso por el programa, mientras sus compañeros lo despidieron entre aplausos y con una interpretación de una de sus canciones.