Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es irreversible: “Nadie se la vio venir"

En cambio, cuando le preguntaron por Ana Paula Dutil, quien habría actuado como nexo para que Marx grabara en el estudio del músico, prefirió no profundizar. “No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal y me quiero llevar los mejores recuerdos de lo que tuvimos y entender que a veces te sale bien y a veces te sale mal”, sostuvo.