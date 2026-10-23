Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es irreversible: “Nadie se la vio venir"

Resumen para apurados
- Julieta Prandi confirmó en Buenos Aires su separación definitiva de Emanuel Ortega a 27 días de casarse, debido al desgaste del vínculo y la ruptura de un pacto de honestidad.
- La pareja convivió seis años antes del matrimonio. La modelo viajó sola a Brasil en lo que iba a ser su luna de miel y descartó que la causa fuera una tercera en discordia.
- Prandi sentenció que la ruptura es irreversible y descartó reconciliarse, dando por terminado el vínculo legal y afectivo tras el sorpresivo desenlace mediático de la pareja.
Julieta Prandi rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega, ocurrida apenas 27 días después de su boda. Tras regresar de Brasil, donde pasó unos días de descanso, la modelo habló con las cámaras de LAM y se refirió al difícil momento personal que atraviesa. “Estoy triste”, reconoció al ser consultada por la ruptura.
Durante la entrevista, explicó que necesitó alejarse unos días para procesar lo sucedido y reencontrarse consigo misma. Aunque evitó profundizar en los motivos que desencadenaron el final de la relación, dejó en claro que no existe posibilidad de reconciliación y definió la decisión como “irreversible”.
Julieta Prandi confirmó que su separación de Emanuel Ortega es definitiva
En diálogo con LAM, Prandi contó que el viaje a Brasil estaba relacionado con sus planes de luna de miel, pero que las circunstancias cambiaron después de la ruptura. “En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba de luna de miel... Y con todo lo que pasó necesité unos días para encontrarme”, expresó conmovida.
La modelo también se refirió a la repercusión que tuvo su publicación sobre la separación y reconoció que el desenlace fue inesperado. “Fue consecuencia de una situación que nadie se la vio venir y que... uno no se casa para separarse al mes, eso está claro”, señaló.
En ese sentido, recordó que había llegado al matrimonio enamorada y con la intención de construir un futuro junto al músico. “Yo no voy a ser la excepción. Yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas que tuercen el destino de las personas y acá estamos”, sostuvo.
La explicación de Julieta Prandi sobre el final de la relación
Durante la entrevista, Prandi se mostró dolida por el desenlace de una historia que había comenzado seis años atrás. Sin embargo, evitó descalificar a su expareja y destacó los momentos compartidos durante ese tiempo.
“No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntas seis años, que nos amamos mucho, que nos acompañamos un montón tanto en la luz como en la sombra, en todo momento”, manifestó.
La modelo también planteó que las diferencias entre ambos fueron determinantes para llegar a la separación. “Bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes. Y creo que es lo que nos pasó”, explicó.
A pesar del dolor, insistió en que la relación tuvo momentos felices y que el afecto entre ambos formó parte de su historia. “Lo amé mucho, lo respeté, lo cuidé y viceversa”, afirmó.
Qué dijo sobre el acuerdo de honestidad con Emanuel Ortega
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la polémica que se generó a partir de sus declaraciones sobre los límites dentro de una pareja. Prandi había señalado que existen cuestiones que no está dispuesta a negociar y, ante las preguntas, aclaró a qué se refería.
“Primero que cada pareja es un mundo. Segundo, de tóxico no tenía nada. Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tenía que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba y a veces pasan cosas...”, expresó.
Luego, volvió a remarcar la importancia que tenía la sinceridad para ella, especialmente después de las experiencias que atravesó. “De tóxico no tenía nada el acuerdo. Después de todo lo que viví quería sinceridad”, enfatizó.
Aunque no detalló qué ocurrió entre ambos, dejó en claro que la honestidad era una de las bases sobre las que habían construido su vínculo.
Julieta Prandi negó que Mariana Marx estuviera involucrada en la separación
Consultada sobre las versiones que circularon acerca de posibles terceras personas involucradas en la ruptura, Prandi negó que Mariana Marx tuviera relación con el conflicto. Además, aclaró que no había existido ningún enfrentamiento entre ellas. “Mi discusión con Emanuel tiene que ver con otra cosa”, aseguró, al descartar que la separación estuviera vinculada con Marx.
También se refirió a Josefina Lynch y a las declaraciones que escuchó sobre su presencia en el estudio de Emanuel Ortega. “La escuché. Imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que me terminé enterando de que había estado tres días y no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, manifestó.
En cambio, cuando le preguntaron por Ana Paula Dutil, quien habría actuado como nexo para que Marx grabara en el estudio del músico, prefirió no profundizar. “No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal y me quiero llevar los mejores recuerdos de lo que tuvimos y entender que a veces te sale bien y a veces te sale mal”, sostuvo.
El mensaje final de Julieta Prandi tras la separación
Hacia el final de la entrevista, la modelo dejó en claro que no pretende responsabilizar exclusivamente a su expareja por el desenlace de la relación. Para ella, el final del vínculo también implica reconocer las decisiones que tomó cada uno.
“No quiero echar culpas. Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Hay decisiones. Yo soy adulta, él es adulto y todos los que estuvieron involucrados son adultos y toman decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias”, concluyó.
Con estas declaraciones, Julieta Prandi habló públicamente sobre una separación que sorprendió por haber ocurrido pocas semanas después de la boda. Aunque reconoció el dolor que atraviesa, también destacó los años compartidos con Emanuel Ortega y descartó una posible reconciliación.