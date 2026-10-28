Dos participantes de MasterChef Celebrity habrían estado a los besos en un boliche y estallaron los rumores de romance
Los participantes reconocieron que se besaron hace tiempo, pero negaron que haya ocurrido recientemente. Sin embargo, en LAM surgió una versión sobre un supuesto acercamiento durante una salida nocturna del elenco que volvió a despertar las especulaciones.
Resumen para apurados
- Julieta Poggio y Grego Rossello enfrentan versiones de romance tras ser vistos a los besos el sábado en un boliche porteño durante una salida grupal, según reveló LAM.
- Ambos admitieron haber compartido un beso años atrás, pero negaron una relación actual, desmintiendo la información dada a conocer por la panelista del ciclo televisivo.
- Las repercusiones alimentan la atención mediática sobre los participantes mientras avanza la competencia del reality de cocina, manteniendo en foco su dinámica pública.
Dos figuras de MasterChef Celebrity quedaron en el centro de las versiones sobre un posible romance después de una fiesta con integrantes del programa. Se trata de Julieta Poggio y Grego Rossello, quienes admitieron haber compartido un beso en el pasado, aunque rechazaron que el episodio se haya repetido durante una reciente salida nocturna.
La polémica tomó fuerza después de que ambos hablaran sobre el tema en SQP. Sin embargo, cuando parecía que las explicaciones habían despejado las dudas, en LAM, el ciclo de América TV, apareció un nuevo testimonio que volvió a instalar el tema.
Qué dijeron Julieta Poggio y Grego Rossello sobre el beso
Consultada sobre el supuesto acercamiento, Julieta Poggio reconoció que hubo un beso con el humorista, aunque aclaró que se trató de algo pasajero y que ocurrió hace bastante tiempo.
“Ahí hubo un besito juguetón nada más con Grego (Rossello). Un piquitito”, contó la influencer. Además, calculó que el episodio habría sucedido hace aproximadamente un año y medio o dos años.
Poggio también descartó que exista actualmente un vínculo sentimental entre ellos y destacó la amistad que mantienen. “Nos llevamos re bien con Grego. Es lo más, posta lo quiero mucho”, expresó.
Por su parte, Rossello confirmó que hubo un beso, pero dio una referencia temporal diferente. Según su versión, el episodio ocurrió hace alrededor de cuatro años, cuando coincidieron en Banana, un boliche.
“Yo con Juli Poggio no me di ningún beso. Sí es cierto que en Banana hace mil años. Hace como cuatro años”, explicó, antes de reconocer que alguna vez se besaron, aunque insistió en que no fue recientemente.
El conductor también señaló que está soltero, pero remarcó que tiene una buena relación con la pareja de la influencer. De esta manera, ambos intentaron ponerle fin a las especulaciones sobre un posible romance.
La versión de LAM que volvió a encender los rumores
Pese a las aclaraciones de los protagonistas, en LAM surgió otra versión sobre lo que habría ocurrido durante la última salida del elenco de MasterChef Celebrity.
La panelista Carina aseguró que recibió información sobre un supuesto acercamiento entre Poggio y Rossello durante la noche del sábado anterior. Según relató, la reunión comenzó con una cena entre integrantes del programa y después algunos de los participantes se trasladaron a un boliche.
“Lo que a mí me dijeron es que ellos estuvieron chapando”, afirmó la panelista al compartir la versión que llegó al ciclo.
Carina ubicó el supuesto episodio en Uptown, un lugar al que describió como un espacio más reservado. La información contrastó con las declaraciones de Poggio y Rossello, quienes sostuvieron que el beso había ocurrido años atrás.
¿Hay romance entre los participantes de MasterChef Celebrity?
Por el momento, las versiones sobre un posible romance entre Julieta Poggio y Grego Rossello no fueron confirmadas por los protagonistas. Ambos reconocieron un beso del pasado, pero negaron que haya existido un acercamiento reciente.
La información difundida en LAM volvió a ponerlos en el centro de la escena y alimentó las especulaciones entre los seguidores del reality de Telefe.
Mientras tanto, los dos mantienen su postura pública: aseguran que son amigos y que no existe una relación sentimental entre ellos.