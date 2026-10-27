Josefina Lynch habló del supuesto romance con Emanuel Ortega: "Debería pedir disculpas"

Luego, explicó el motivo del encuentro con su hermana en un estudio de grabación, que dio lugar a las versiones difundidas en el programa SQP, de América. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo.