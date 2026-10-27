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Josefina Lynch habló del supuesto romance con Emanuel Ortega: "Debería pedir disculpas"

La cantante publicó un descargo en sus redes sociales luego de que la vincularan con el músico tras su separación de Julieta Prandi.

¿HUBO INFIDELIDAD? Josefina Lynch fue señalada como la tercera en discordia.
¿HUBO INFIDELIDAD? Josefina Lynch fue señalada como la tercera en discordia.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Josefina Lynch desmintió en redes un romance con Emanuel Ortega tras ser señalada como la tercera en discordia en la reciente separación del músico con Julieta Prandi.
  • La versión surgió tras un encuentro en un estudio musical donde Lynch grabó un cover. La artista aclaró que el contacto fue estrictamente profesional e incluyó a su hermana.
  • Lynch exigió disculpas a los medios que difundieron el rumor y pidió frenar las especulaciones para evitar mayores perjuicios sobre su entorno familiar y las partes involucradas.
Resumen generado con IA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio de las versiones sobre una presunta infidelidad del músico, Josefina Lynch quedó señalada como una posible tercera en discordia. Su hermana Tita también fue involucrada en los rumores.

Ante la difusión de esas versiones, la cantante publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde negó cualquier vínculo sentimental con Ortega y cuestionó que las especulaciones alcanzaran a su familia.

“Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió.

Luego, explicó el motivo del encuentro con su hermana en un estudio de grabación, que dio lugar a las versiones difundidas en el programa SQP, de América. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo.

La artista también apuntó contra quienes difundieron el rumor. “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”, afirmó.

“Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, agregó.

La reflexión de Josefina Lynch sobre las acusaciones

En otra de sus publicaciones, Lynch cuestionó el tratamiento que recibió la versión y planteó una comparación para señalar lo que considera un doble estándar.

“Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres, más aún, hermanos, recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, escribió.

Finalmente, pidió que cese la difusión de esos dichos y recordó las consecuencias que pueden tener sobre las personas involucradas. “Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, expresó.

Cómo fue el encuentro con Emanuel Ortega

El martes pasado, antes de este nuevo descargo, la cantante ya había desmentido el supuesto affaire durante una entrevista con un cronista de LAM, también de América. En esa conversación, explicó cómo conoció al músico y aclaró que el acercamiento se produjo por una propuesta artística.

“Hace unos diez días pensé que nunca había activado esta posibilidad”, relató al recordar que decidió escribirle a Dutil para preguntarle si podía comunicarse con Ortega. Tras recibir una respuesta afirmativa, se contactó con el músico para presentarle su idea.

“Le mandé un mensaje y le dije que quería grabar un cover, ‘Bang Bang’, de Nancy Sinatra. Me respondió bien y coordinamos para el viernes”, contó.

Según explicó, el encuentro tenía como objetivo que Ortega conociera sus intereses musicales y que ella pudiera contarle qué proyecto quería desarrollar. También aclaró que no había alquilado el estudio donde se reunieron. “Me lo prestó, fue una generosidad”, señaló.

Además, sostuvo que el músico se mostró dispuesto a colaborar con canciones propias que pudieran adaptarse a su estilo vocal.

Lynch describió a Ortega como una persona “amorosa, respetuosa y muy talentosa”, aunque insistió en diferenciar esa valoración personal de cualquier interpretación sentimental sobre el vínculo. “Quiero dejar muy en claro que fue absolutamente profesional”, remarcó.

Con sus declaraciones, la cantante volvió a rechazar las versiones que la relacionaron con el músico, defendió su vínculo artístico con su hermana y pidió que se detengan las acusaciones que, según sostuvo, afectan tanto a su entorno familiar como a las personas involucradas.

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