Una amiga de Ana Paula Dutil confirmó que Emanuel Ortega le fue infiel a Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Mariana Marx afirmó en Bondi Live que Emanuel Ortega le fue infiel a Julieta Prandi con Josefina Lynch en su estudio de grabación, motivo que profundizó la ruptura.
- Marx desmintió ser la tercera en discordia tras grabar un audiolibro. Días antes, Lynch negó el vínculo en LAM, pero Prandi descubrió que ocultaron jornadas juntos.
- Julieta Prandi descartó públicamente cualquier opción de reconciliación con el músico, cerrando de forma definitiva la relación en medio de nuevas revelaciones mediáticas.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo luego de que Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, asegurara que el músico tuvo un vínculo con Josefina Lynch. La mujer había quedado señalada como una posible tercera en discordia por haber grabado un audiolibro en el estudio del artista, pero negó cualquier relación con él.
En diálogo con Santiago Riva Roy, en Bondi Live, Marx explicó que estuvo en el estudio de Ortega en marzo y que quedó involucrada en la polémica sin tener relación con el supuesto affaire.
“Yo estuve en marzo en el estudio de Emanuel. Caí en la volteada y nada que ver. La que estuvo con él fue Josefina”, aseguró en un mensaje enviado al periodista.
Además, contó que vivió un momento incómodo con Julieta Prandi, quien la habría encarado personalmente y le pidió que leyera parte del texto que estaba grabando con Ortega. Según su relato, la conductora le dijo que había mucha tragedia en la historia. Marx respondió con una pregunta: “¿Y vos? ¿Tu vida, tu historia?”.
Qué había dicho Josefina Lynch sobre Emanuel Ortega
Días atrás, Josefina Lynch había rechazado públicamente las versiones de un romance con el músico. En una entrevista con LAM (América), negó haber mantenido relaciones con él y destacó el trato que recibió durante las jornadas de grabación.
“Cero, cero. Lo quiero dejar en claro porque me pareció una excelente persona, profesional y generosa. La verdad que no. Y quiero que quede bien en claro eso también, creo que se lo merece”, sostuvo.
Lynch explicó que las sesiones de grabación fueron intensas y que una de ellas se extendió más de lo previsto. Sin embargo, aclaró que el trabajo terminó durante la noche y no durante la madrugada.
“Se hizo tarde, se hizo la noche, no la madrugada. Fue puramente por mi música y lo que yo quería, más enfocado en mí. Volvimos al día siguiente, grabamos los coros”, detalló.
El enojo de Julieta Prandi
Las declaraciones de Lynch provocaron el malestar de Prandi, quien este jueves, en una entrevista con el mismo programa, afirmó que se enteró por esa nota de que su esposo había compartido tres días con la cantante en el estudio y no uno, como él le había contado.
“Ella no me debe respeto ni nada, pero tenía ganas de hablar y de dar detalles. Con Emanuel teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”, expresó la modelo.
En medio de las versiones cruzadas, Prandi también aclaró desde el Aeropuerto de Ezeiza que no contempla una reconciliación con Ortega. Así, la ruptura continúa sumando testimonios y cuestionamientos sobre lo ocurrido durante los días de grabación.