Tensión en Catamarca: la familia de la adolescente acusada de bullying denunció amenazas y doxxing

El espiral de persecución y violencia digital parece seguir encontrando sustento luego de que fuera la familia de la adolescente acusada de maltrato escolar quien denunciara ocasiones de acoso tras la publicación del caso de una alumna de sexto año que expuso a sus compañeros por bullying en el establecimiento educativo. Pronto, el video de su agresora, en el que afirmaba que disfrutaba las intimidaciones hacia su compañera, se hizo viral. Ahora es su entorno el que presentó denuncias ante las autoridades.