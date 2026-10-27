Tensión en Catamarca: la familia de la adolescente acusada de bullying denunció amenazas y doxxing
Tras la viralización del caso de acoso en el Colegio Pía Didoménico, los allegados de la adolescente señalada denunciaron amenazas de muerte. La Fiscalía ordenó custodia policial y desató un fuerte repudio en redes sociales.
Resumen para apurados
- En Catamarca, la Justicia ordenó custodia para la familia de una alumna acusada de bullying escolar, tras denunciar amenazas de muerte y filtración de datos personales.
- El conflicto escaló tras viralizarse un video de la joven admitiendo el acoso escolar en el Colegio Pía Didoménico, lo que desató una campaña de doxxing y mensajes violentos.
- La fiscalía rastreará perfiles anónimos para frenar la violencia digital, mientras la medida provocó un fuerte repudio social por la protección otorgada a la acusada.
La Justicia catamarqueña inició nuevas acciones, esta vez en asistencia a la familia y allegados de la joven señalada como la acosadora de otra estudiante del Colegio Pía Didoménico en la provincia de Catamarca. Los parientes habrían denunciado ocasiones de hostigamiento, amenazas de muerte y la práctica de “doxxing”, lo que derivó en resoluciones por parte de la Justicia de resguardo para todos los presentantes. La decisión provocó un fuerte rechazo en la comunidad digital.
El espiral de persecución y violencia digital parece seguir encontrando sustento luego de que fuera la familia de la adolescente acusada de maltrato escolar quien denunciara ocasiones de acoso tras la publicación del caso de una alumna de sexto año que expuso a sus compañeros por bullying en el establecimiento educativo. Pronto, el video de su agresora, en el que afirmaba que disfrutaba las intimidaciones hacia su compañera, se hizo viral. Ahora es su entorno el que presentó denuncias ante las autoridades.
Denuncias que advierten el espiral de violencia
Mientras la fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, lleva a cabo la investigación por los episodios de hostigamiento hacia la estudiante del Colegio Privado Pía Didoménico, otras actuaciones se encuentran en trámite bajo el fuero penal juvenil. El conflicto traspasó los límites institucionales cuando migró de las aulas al entorno virtual.
Entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, el panorama escaló de forma alarmante. Según consignó el medio local Catamarca Ya, el Ministerio Público Fiscal recibió una serie de presentaciones formales realizadas por familiares y allegados de la joven inicialmente señalada en la grabación.
Amenazas de muerte y difusión de datos personales
De acuerdo con la información oficial, los denunciantes manifestaron haber sido blanco de una campaña sistemática de asedio en la que se registraron llamadas intimidatorias y mensajes de texto con amenazas explícitas de muerte y de violencia sexual, así como el envío masivo de imágenes de extrema violencia.
A estos incidentes se habrían sumado prácticas de “doxxing”, lo que implica la recopilación y publicación sin consentimiento de información sobre domicilios particulares y números de teléfonos personales en distintas plataformas digitales.
Custodia policial y conservación de prueba digital
Ante este cuadro, la fiscal González Pinto dispuso estrictas disposiciones de protección para todas las personas afectadas, requiriendo la actualización de sus domicilios particulares para implementar rondas policiales preventivas permanentes en las inmediaciones. Asimismo, se ordenó preservar toda la evidencia digital disponible y solicitar informes técnicos a las plataformas y empresas de telecomunicaciones sobre los mensajes intimidatorios.
Los investigadores avanzarán sobre cada uno de los sucesos expuestos para identificar a sus autores, incluso en aquellos casos en los que se hayan utilizado perfiles falsos o anónimos para realizar amenazas, enviar mensajes o difundir información personal.
Advertencia judicial contra la viralización
En ese contexto, el organismo judicial advirtió que amenazar a una persona o difundir sus datos personales con la intención de intimidarla puede constituir delito. La advertencia se enmarca en un proceso que contempla tanto los acontecimientos de acoso reportados inicialmente como las posteriores presentaciones realizadas por familiares y allegados de la joven investigada.
El análisis de la evidencia digital y los informes requeridos forman parte de las acciones dispuestas para avanzar en el esclarecimiento de los reportes. Desde la Fiscalía advirtieron que cada hecho será investigado de manera individual, con el objetivo de determinar quiénes participaron en las conductas denunciadas, aun cuando hayan intentado ocultar su identidad en entornos digitales.
Rechazo y controversia en las redes sociales
En la misma línea, las autoridades emitieron un enérgico llamado a la ciudadanía y a los usuarios de redes sociales, solicitando abstenerse terminantemente de compartir el video original, imágenes, nombres, rostros o cualquier dato personal de cualquiera de las partes involucradas.
"Su circulación agrava el daño, expone ilegítimamente a quienes ya figuran como víctimas de este proceso y no contribuye en absoluto al esclarecimiento de los hechos", remarcaron desde el fuero judicial, recordando que la viralización irresponsable multiplica el impacto de la violencia digital en la comunidad.
Las medidas tuvieron una repercusión negativa en redes sociales, donde los usuarios mostraron su reprobación ante la intervención de las autoridades. “Defiendan a la víctima, no a la victimaria”; “De eso se ocupa la justicia. Qué vergüenza....”, fueron algunos de los comentarios tras la publicación de las acciones judiciales.