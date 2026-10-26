El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Según había contado la alumna agresora, tanto ella como un grupo de estudiantes aprovecharon momentos del viaje de egresados en que se reencontraron con la víctima para hostigarla. La alumna había sufrido ya un ataque y una filtración de un video íntimo sin su consentimiento en el primer trimestre del ciclo lectivo, razón por la que empezó a recibir educación domiciliaria. Pero, de cara al viaje de egresados, sus padres decidieron autorizarla a ir, con la aprobación de los especialistas que la acompañaron.