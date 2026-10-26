El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Resumen para apurados
- El colegio Pía Didomenico de Catamarca emitió un comunicado tras ser sumariado, luego de que se viralizaran graves agresiones de bullying de alumnas durante un viaje de egresados.
- La víctima recibía educación domiciliaria por previos ataques y difusión de videos íntimos, pero volvió a ser hostigada en el viaje por agresoras que confesaron el hecho en redes.
- El colegio aplicará medidas disciplinarias, evaluará la continuidad de los agresores y cooperará con la Justicia para evitar futuros episodios de hostigamiento escolar.
La semana pasada un caso extremo de bullying en Catamarca se hizo público. Una joven se burló de una compañera de curso, reconociendo haber ejercido violencia contra ella en repetidas ocasiones. El colegio Pía Didomenico al que ambas asistían quedó sumariado por el Ministerio de Educación de la provincia y, luego, publicó un comunicado sentando postura sobre lo sucedido.
Vía Instagram, autoridades de la institución privada asumieron el rol que el colegio ocupa en medio del conflicto. “Si bien algunos de los hechos que son de público conocimiento ocurrieron fuera del ámbito escolar y no se corresponden con situaciones ideales del contexto cotidiano de convivencia institucional que se propugna, entendemos y asumimos que las raíces de los mismos se encuentran en episodios que pudieron gestarse en el marco de la dinámica escolar y la formación del núcleo familiar”, señalaron.
El colegio Pía Didomenico rechazó el hostigamiento
Según se manifestó en el comunicado, la institución aseguró repudiar y condenar “cualquier hecho de bullying, manifestación de odio, agresión, hostigamiento, discriminación o violencia”. La entidad ratificó que seguirá los procesos previstos para llegar a una buena práctica en el abordaje de casos de este tipo.
Según había contado la alumna agresora, tanto ella como un grupo de estudiantes aprovecharon momentos del viaje de egresados en que se reencontraron con la víctima para hostigarla. La alumna había sufrido ya un ataque y una filtración de un video íntimo sin su consentimiento en el primer trimestre del ciclo lectivo, razón por la que empezó a recibir educación domiciliaria. Pero, de cara al viaje de egresados, sus padres decidieron autorizarla a ir, con la aprobación de los especialistas que la acompañaron.
El colegio señaló que no minimizará las conductas negativas y que se esforzará por promover el respeto, la empatía, la reflexión sobre las propias acciones y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.
El compromiso del colegio ante casos de bullying
La institución continuará desarrollando acciones disciplinarias, de acompañamiento y orientación correspondientes para contener la situación. Según destacaron, lo harán “en permanente diálogo con las familias para evaluar la continuidad de su vínculo con la institución”. Anticiparon que no se opondrán ni dilatarán la marcha de los procesos judiciales pertinentes.
“Nuestro propósito es que las situaciones que afectan a los estudiantes puedan abordarse con responsabilidad, resguardo y una perspectiva educativa que contribuya a prevenir nuevas formas y episodios de violencia”, comunicaron. También solicitaron prudencia, responsabilidad y cuidado con la difusión de información no verificada y juicios apresurados.