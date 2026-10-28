El rincón del lavarropas que casi nadie limpia y llena tu ropa de bacterias: cómo eliminarlo

Como alternativa, se puede emplear una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, o bicarbonato de sodio disuelto en agua. La mezcla se aplica en la goma, se deja actuar entre 15 y 20 minutos, y luego se frota con cepillo en los pliegues internos antes de enjuagar con un paño húmedo y secar con una toalla limpia.