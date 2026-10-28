El rincón del lavarropas que casi nadie limpia y llena tu ropa de bacterias: cómo eliminarlo
La acumulación de humedad, jabón y suavizante favorece la proliferación de hongos en los pliegues del electrodoméstico y de bacterias en su interior. Una rutina quincenal con ingredientes de cocina combinada con un lavado de desinfección permite recuperar la limpieza de las prendas y extender la vida útil del aparato.
Resumen para apurados
- Especialistas advierten que la goma del lavarropas acumula moho y bacterias por restos de jabón y humedad hogareña, lo que contamina las prendas limpias con mal olor.
- Para eliminarlo, se aconseja aplicar una mezcla de limón con sal en los pliegues cada quince días y realizar un ciclo de lavado en vacío con vinagre o percarbonato de sodio.
- Mantener esta rutina de desinfección y dejar la puerta abierta previene alergias en la piel, optimiza el consumo de energía y alarga la vida útil del electrodoméstico.
El moho acumulado en la goma del lavarropas y los residuos de jabón depositados en el interior del tambor no solo deterioran el electrodoméstico, sino que provocan que la ropa limpia salga con olor a humedad y con un nivel de bacterias superior al que tenía antes de ingresar.
La humedad atrapada en los pliegues de caucho y la falta de ventilación posterior a cada ciclo generan el ambiente idóneo para el desarrollo de hongos.
Ante este problema frecuente en los hogares, el uso de una mezcla de sal y limón permite desintegrar la suciedad pegada en la goma, un procedimiento que debe complementarse con un lavado de desinfección profunda para erradicar los gérmenes alojados en el tambor.
Paso a paso: cómo eliminar el moho de la goma
La goma de la puerta requiere un mantenimiento periódico por ser una zona altamente vulnerable a la acumulación de humedad. Para remover las manchas negras sin recurrir a químicos agresivos, se puede preparar una pasta casera exprimiendo el jugo de dos limones mezclado con dos cucharadas de sal hasta lograr una consistencia homogénea.
Con una esponja o un cepillo de dientes en desuso, se aplica la preparación en toda la goma, enfatizando en los sectores con manchas visibles. Es necesario dejar actuar la solución durante cinco minutos, tiempo en el que el ácido cítrico desinfecta la superficie mientras la sal ayuda a aflojar el moho pegado.
Transcurrido ese lapso, se retira el exceso con un paño húmedo y se seca minuciosamente la zona para evitar que la humedad residual genere hongos nuevamente. Este procedimiento se aconseja realizarlo cada dos semanas.
Como alternativa, se puede emplear una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, o bicarbonato de sodio disuelto en agua. La mezcla se aplica en la goma, se deja actuar entre 15 y 20 minutos, y luego se frota con cepillo en los pliegues internos antes de enjuagar con un paño húmedo y secar con una toalla limpia.
Desinfección del tambor: cómo eliminar las bacterias internas
Limpiar la goma exterior no resuelve por sí solo la presencia de microorganismos en el interior del sistema. La acumulación progresiva de restos de detergente y suavizante convierte al tambor en un depósito de bacterias. Para neutralizar este foco de contaminación, la técnica de desinfección varía según las prestaciones de la máquina.
- En los equipos que cuentan con programa de lavado con agua caliente, se deben incorporar dos cucharadas de percarbonato de sodio e iniciar un ciclo en vacío (sin ropa ni detergentes) para activar el oxígeno activo y eliminar la carga bacteriana.
- En caso de disponer únicamente de agua fría, la desinfección se realiza volcando 100 cm³ de vinagre de limpieza en el tambor y ejecutando un lavado en vacío de la misma manera.
Como resultado, el jabón no llega a disolverse completamente, lo que puede provocar reacciones alérgicas en la piel y restar eficacia a la desinfección de artículos delicados o ropa de bebé. De la misma manera, al acelerar el proceso, el electrodoméstico consume más energía y acelera su desgaste.
Para prevenir la reaparición del moho y proteger el equipo, se aconseja dejar la puerta del lavarropas abierta durante unas horas al finalizar cada lavado para permitir el secado completo del interior.
También se sugiere secar los pliegues de la goma de forma regular, emplear las dosis exactas de detergente recomendadas por el fabricante para no generar sobrantes y realizar un ciclo de mantenimiento preventivo mensual.