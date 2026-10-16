El artefacto que impide que tus paredes generen moho en temporada de lluvia

Resumen para apurados
- Vecinos de Tucumán adoptan goterones de aluminio o PVC para evitar la formación de moho en las paredes de sus hogares ante la intensa temporada de lluvias de 2025.
- El dispositivo se adhiere con mortero adhesivo impermeable sobre muros lisos para desviar el agua de lluvia, impidiendo que la humedad active hongos y deteriore la pintura.
- Ante el fenómeno del Súper Niño, la solución promete prolongar la vida útil de las fachadas hasta por diez años y prevenir costosas reparaciones por filtraciones futuras.
La temporada de lluvias de 2025 fue intensa y miles de tucumanos pudieron ver los efectos de la humedad en sus hogares. Desde actividades sencillas, como secar la ropa, hasta las más complejas, como las que representaron las primeras fallas y grietas en las paredes. Todo fue producto de las intensas y repetidas precipitaciones de la temporada anterior y esta, por la llegada del “Súper Niño”, promete ser similar.
Uno de los principales problemas fue el de las paredes con moho. Aunque el agua por sí sola puede producir algunos cambios en la estructura de los hogares, no tiene tanto efecto como cuando está combinada con otros elementos. A raíz de la aparición de manchas y texturas en la pintura de las paredes, una pequeña instalación para combatir estas indeseables formaciones cobró popularidad. Un artefacto que promete extender la vida útil de las paredes hasta por 10 años, según los vendedores.
Qué instalar en tu casa para proteger las paredes de la humedad
El pequeño artefacto que ayuda a mantener los revestimientos del hogar a salvo sirve tanto para interiores como para exteriores, pero sobre todo para estos últimos espacios abiertos. Se trata de un goterón de aluminio o PVC que se adhiere a las paredes evitando que el agua se deslice por ellas. Busca formar un tope para guiar el agua de lluvia hasta determinado punto y que, desde allí, caiga.
El goterón es similar a un perfil. Puede comprarse en ferreterías o por internet en casas de construcción u otras plataformas de venta. En las páginas del exterior –como Amazon–, pueden encontrarse como “wall drip line”. Se consiguen en diferentes medidas para colocarlos en las extensiones de pared que sea necesario. Su precio ronda los $50.000 a $55.000.
Su instalación es sencilla. Para fijarlos se necesita cemento cola o mortero adhesivo, la misma mezcla de construcción que se utiliza para adherir baldosas, azulejos o cerámicos a diferentes superficies. Es importante que lo que se utilice sea resistente al agua. Los muros en los que se colocarán deben tener una superficie lisa para evitar irregularidades al momento de pegar los goterones y que por allí se filtre agua. También será necesario consultar el pronóstico, porque en los días posteriores no debe llover.
Cómo funciona un goterón
El moho en las paredes no se forma únicamente por el deslizamiento del agua. Aparece cuando se combinan humedad suficiente con condiciones ambientales favorables para que proliferen los hongos. También intervienen la ventilación, la aislación de la vivienda, la tierra, la basura adherida y la temperatura. La función del goterón es evitar que el agua llegue a mezclarse con las partículas fijadas a la pared, dando lugar al moho.