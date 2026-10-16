Uno de los principales problemas fue el de las paredes con moho. Aunque el agua por sí sola puede producir algunos cambios en la estructura de los hogares, no tiene tanto efecto como cuando está combinada con otros elementos. A raíz de la aparición de manchas y texturas en la pintura de las paredes, una pequeña instalación para combatir estas indeseables formaciones cobró popularidad. Un artefacto que promete extender la vida útil de las paredes hasta por 10 años, según los vendedores.