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Sal y detergente: para qué sirve esta mezcla económica y cómo prepararla en pocos pasos

Uno de los más utilizados consiste en combinar sal con detergente, una mezcla casera que se volvió popular por su efectividad y bajo costo.

Sal y detergente: para qué sirve esta mezcla económica y cómo prepararla en pocos pasos
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La mezcla casera de sal y detergente se consolida como una alternativa económica y eficaz para la limpieza profunda y el desengrase de superficies en el hogar.
  • La preparación combina tres cucharadas de sal gruesa y dos de detergente líquido para formar una pasta exfoliante que remueve suciedad y olores sin rayar utensilios.
  • Este truco casero gana vigencia ante la búsqueda de opciones de bajo costo y sustentables para reemplazar productos químicos industriales en las tareas cotidianas.
Resumen generado con IA

Al momento de limpiar la casa, es común recurrir a métodos simples y económicos que brinden buenos resultados. Uno de los más utilizados consiste en combinar sal con detergente, una mezcla casera que se volvió popular por su efectividad y bajo costo.

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La sal funciona como un exfoliante natural, gracias a sus granos que ayudan a desprender la suciedad acumulada. Al mismo tiempo, logra hacerlo sin provocar daños ni rayaduras en las superficies, lo que la convierte en una opción práctica y segura.

Para que sirve mezclar sal con detergente

-Quitar grasa de ollas y sartenes: aplicá la preparación sobre los restos adheridos y comprobá cómo se desprenden con facilidad.

-Higienizar tablas de madera: la sal retiene la humedad, mientras que el detergente ayuda a eliminar bacterias y residuos de alimentos.

-Dar brillo al acero inoxidable: usá la mezcla para limpiar sin rayar y devolver el aspecto original de tus superficies.

-Neutralizar olores en la pileta: volcá la combinación en el fregadero, dejá actuar unos minutos y eliminá los malos olores.

-Lavar trapos y esponjas muy cargados: sumergilos en esta solución para remover grasa y lograr una desinfección profunda.

Cómo se prepara la mezcla de sal y detergente

En un recipiente, colocá tres cucharadas de sal gruesa y sumá dos de detergente líquido. Revolvé bien hasta conseguir una mezcla uniforme con consistencia de pasta.

Luego, aplicá la preparación sobre la superficie que quieras limpiar, dejala reposar unos minutos y enjuagá con abundante agua para retirar los restos. Esta mezcla es perfecta para guardar y mantener en un lugar fresco.

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