Chau al frizz por la humedad: cinco remedios naturales y hábitos simples para salvar tu pelo los días de lluvia

Tu alacena al rescate: fórmulas caseras para blindar la fibra

La batalla contra el frizz en el pelo se gana creando una barrera protectora. Uno de los aliados más efectivos es el aceite de coco, rico en ácidos grasos de cadena media que penetran la fibra capilar y sellan las escamas. El truco radica en la moderación: colocá una cantidad del tamaño de una lenteja en las palmas, frotala y distribuila con suavidad de medios a puntas sobre el cabello seco o ligeramente húmedo. Usar producto de más generará un aspecto pesado y grasoso.