Cómo limpiar el aire acondicionado en casa y evitar gastar una fortuna

El paso más conocido es la limpieza de los filtros, pero no es lo único que puede hacerse en casa. Las placas de filtros están debajo de la tapa principal del equipo. Se pueden lavar en la ducha o en cualquier bacha. Se frotan con un poco de jabón y un cepillo suave desde la parte interior para que el polvo salga hacia afuera. Para secar, dejar a la sombra, ya que los filtros son plásticos y pueden deformarse con el calor.