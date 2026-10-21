Seguridad

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Hernán Parajón, coordinador del operativo, explicó qué factores pudieron influir en la desaparición del docente y detalló el despliegue de drones, perros y rescatistas en la montaña.

Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas estiman que el docente Raúl Moyano quedó aislado e incomunicado en una zona inaccesible del cerro Ñuñorco, Tucumán, tras desorientarse al quedarse sin batería en su celular.
  • El operativo coordina drones térmicos, perros y helicópteros, pero la densa vegetación, los senderos de animales y las fuertes ráfagas de viento complican el rastreo en la montaña.
  • Los especialistas confían en los conocimientos de montaña de Moyano para su supervivencia, mientras refuerzan la búsqueda aérea y terrestre en los sectores más críticos.
Resumen generado con IA

Raúl Moyano pudo haber quedado aislado en una zona de difícil acceso del cerro Ñuñorco, sin posibilidades de avanzar ni retroceder. Esa es una de las hipótesis que maneja Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en rescate de montaña, quien coordina el operativo para encontrar al docente desaparecido.

“Al estar cerrado el cerro y quedarle poca batería en el celular, al no tener cómo navegar, empezó a caminar y puede haber quedado aislado en algún lugar”, explicó Parajón a LA GACETA. Según su análisis, Moyano pudo haberse desviado hacia una ladera o una quebrada, o haber descendido hacia sectores de vegetación más densa.

Operativo en el cerro Ñuñorco por Raúl Moyano: "Es muy poco lo que están invirtiendo en la búsqueda"

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Para ilustrar esa posibilidad, recordó el caso de un montañista que permaneció tres días en una cornisa sin poder subir ni bajar. “En el primer día él seguramente llega a ese lugar y de ahí no se puede mover más”, señaló. 

Mientras se intenta establecer qué ocurrió, el operativo incorpora tecnología y personal especializado para ampliar el rastrillaje. Cuatro drones ya trabajan en sectores estratégicos del cerro, con la participación de Gendarmería Nacional, la Policía de Tucumán y el Equipo de Tácticas de Intervención (ETI).

Los dispositivos tienen un alcance de hasta 15 kilómetros, cámaras de alta resolución y sensores térmicos que permiten detectar fuentes de calor. A ese despliegue se sumará personal con perros de búsqueda de las policías de Tucumán y Catamarca.

La familia de Raúl Moyano reclama información y cuestiona el despliegue inicial

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También participan efectivos especializados y montañistas voluntarios, cuya experiencia resulta clave para recorrer una superficie extensa y de difícil acceso.

“El Gobierno de la Provincia ha puesto todos los recursos, toda la gente y toda la tecnología. Permanentemente estamos analizando datos, información y las zonas probables”, afirmó Parajón.

Continúan con la búsqueda del docente jubilado desaparecio. Continúan con la búsqueda del docente jubilado desaparecio. FOTO OSVALDO RIPOLL

Una zona de búsqueda con múltiples obstáculos

La estrategia se concentra en dos referencias: el último punto conocido de Moyano, identificado a partir de una fotografía, y los datos registrados por una antena ubicada en Los Sarmientos, que permiten delimitar un área de mayor probabilidad.

“Las búsquedas siempre empiezan por el último punto conocido de la víctima”, explicó el rescatista. Desde allí, los equipos amplían el radio de rastreo de acuerdo con los indicios disponibles.

La búsqueda de Raúl Moyano sumó un campamento en la cumbre y refuerzos aéreos

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Sin embargo, la geografía complica las tareas. En el sector sureste y sur de la montaña hay mayor humedad, vegetación abundante, filos y quebradas pronunciadas. Además, las sendas utilizadas por animales se bifurcan y muchas veces no conducen a un destino definido.

“Hay muchos caminos de animales y eso es lo que dificulta”, resumió. El viento también limita el trabajo aéreo. Aunque el cielo estaba despejado durante la entrevista, las ráfagas condicionaban las maniobras del helicóptero y restringían su capacidad de traslado a dos personas por viaje.

La experiencia del docente y las posibilidades de supervivencia

Parajón consideró que los conocimientos de Moyano sobre la montaña podrían ayudarlo a desenvolverse en un ambiente agreste. También indicó que en algunos sectores hay agua, un recurso fundamental para la supervivencia, aunque aclaró que no es posible determinar dónde podría encontrarse el docente.

El especialista aseguró que el operativo se desarrolla de acuerdo con los protocolos de búsqueda y rescate. Además, señaló que mantiene contacto diario con Suyai, la hija de Moyano, para informarle sobre las tareas y los pasos previstos.

La búsqueda de Raúl Moyano: cómo es el plan para llegar a los sectores más difíciles del Ñuñorco

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Ante los cuestionamientos sobre la falta de señalización en el cerro, Parajón puso el foco en la preparación de quienes realizan actividades de montaña. Consideró fundamental conocer las técnicas de seguridad y saber cómo actuar ante una situación imprevista.

“Estos son deportes de aventura y pueden pasar cosas que no están dentro de lo previsto. Para eso hay que estar capacitado para saber cómo reaccionar”, advirtió.

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