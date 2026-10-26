La nieve y la escasa visibilidad complican la búsqueda de Raúl Moyano

A 13 días de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco Grande, las condiciones climáticas siguen siendo el principal obstáculo para los rescatistas. La nieve en la cumbre, la neblina y las bajas temperaturas dificultan los rastrillajes y reducen las posibilidades de cubrir nuevas áreas del terreno. “De los 12 días que llevamos, sólo tuvimos dos con sol”, explicó Hernán Parajón, responsable del grupo de rescatistas.