Elecciones legislativas en Israel: la oposición aventaja por estrecho margen a Netanyahu

Festejo

En la fiesta de Eisenkot en un estadio deportivo de Tel Aviv, los seguidores que vitoreaban a Lapid describieron al político de 66 años como el próximo primer ministro y corearon, usando el apodo de Netanyahu, “¡Bibi, vete a casa!”. Pero Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel y aliado de Netanyahu, afirmó que las declaraciones de victoria de la oposición eran “prematuras”.