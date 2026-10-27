Qué se juega Israel en las elecciones de este martes: reclutamiento, economía y seguridad

La economía y la amenaza de sanciones

A pesar de que el PIB israelí se duplicó desde los años 2000 y la tasa de desempleo es históricamente baja, el costo de vida es uno de los más altos del mundo. El salario medio es inferior al promedio de la OCDE, lo que golpea el poder adquisitivo. Los economistas señalan problemas estructurales, como un mercado poco competitivo, barreras comerciales y la falta de políticas de vivienda.