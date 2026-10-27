Israel vota en elecciones clave: Benjamín Netanyahu denuncia intentos de fraude

"Les pido a todos que salgan, que voten, que cumplan con su deber cívico; solo una victoria amplia y significativa sobre el Likud enviará a Netanyahu a casa. Y les pido a todos que lo hagan", dijo Eisenkot en un mensaje en hebreo a pie de urna, al emitir su voto junto a su mujer, Hana, en un colegio electoral de la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv.