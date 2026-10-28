Votación en la ONU: países de América Latina exigen que el próximo secretario general sea de la región

Abu Dabi siempre ha negado enérgicamente tener injerencia en el conflicto, pese a las pruebas presentadas en numerosos informes. “Atribuir a Emiratos Árabes Unidos la responsabilidad de la prolongación de este conflicto es un error”, afirmó recientemente Nusseibeh, secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí y enviada especial ante la ONU y la Unión Europea, en una entrevista con el diario alemán Welt.