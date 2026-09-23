Política

Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

El Presidente dijo que la disputa no es solo bilateral y pidió que Naciones Unidas tome nota de las resoluciones. También calificó al organismo como "una organización inútil, disfrazada de burócratas".

JAVIER MILEI ante la ONU abordó el reclamo por Malvinas.
JAVIER MILEI ante la ONU abordó el reclamo por Malvinas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante su discurso ante la ONU, Javier Milei denunció la ocupación británica de Malvinas y pidió a Londres retomar el diálogo por la soberanía de las islas.
  • El mandatario tildó a la ONU de "organización inútil" por ignorar las resoluciones sobre el archipiélago, en un marco de tensión por la explotación de hidrocarburos.
  • Argentina anticipó que no esperará pasivamente la acción de Naciones Unidas e insistirá en una salida pacífica que reabra negociaciones bilaterales con Londres.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei centró buena parte de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el reclamo argentino por las Islas Malvinas y lanzó duras críticas contra el organismo internacional por su actuación frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido.

En medio de la tensión diplomática que volvió a instalarse alrededor del archipiélago, Milei sostuvo que Malvinas no constituye solamente una cuestión bilateral entre la Argentina y el Reino Unido y reclamó que Naciones Unidas tome en cuenta las resoluciones aprobadas sobre el conflicto.

“Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva”, afirmó el Presidente durante su exposición.

Milei le pidió al Reino Unido volver a dialogar por Malvinas

El mandatario también dirigió un mensaje directo a Londres y volvió a reclamar el inicio de negociaciones para abordar la disputa por la soberanía de las islas.

“Al Reino Unido lo llamamos una vez más a dialogar para encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”, sostuvo Milei.

La referencia a los recursos naturales se produce en un contexto de controversia por las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.

Milei remarcó además que la Argentina no permanecerá a la espera de una eventual intervención de Naciones Unidas.

“No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto”, afirmó el Presidente.

La fuerte crítica de Milei contra la ONU

Antes de referirse específicamente a Malvinas, Milei cuestionó con dureza el funcionamiento de Naciones Unidas y puso en duda su utilidad como organismo internacional.

“Es una organización inútil, disfrazada de burócratas”, afirmó el Presidente, según las declaraciones realizadas durante su discurso.

Milei sostuvo además que la ONU “decidió mirar hacia otro lado con la causa Malvinas” y remarcó que para la Argentina se trata de una cuestión de carácter nacional.

“Para nosotros es una causa nacional”, señaló.

Milei habló de sus resultados económicos

El discurso del Presidente ante la Asamblea General no se limitó a la cuestión Malvinas. En el comienzo de su exposición, Milei realizó un repaso de los resultados económicos que, según sostuvo, obtuvo su Gobierno durante los primeros años de gestión.

La intervención también incluyó referencias al desarrollo tecnológico y a la Inteligencia Artificial (IA), uno de los temas que comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en las discusiones económicas y geopolíticas internacionales.

Sin embargo, el reclamo por las Islas Malvinas y sus cuestionamientos a Naciones Unidas marcaron uno de los momentos centrales de la exposición presidencial.

Un discurso marcado por la tensión con Londres

La intervención de Milei ante la ONU se produjo en un contexto de renovada tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

El Presidente aprovechó su exposición para ratificar el reclamo argentino y, al mismo tiempo, plantear que la Argentina continuará buscando una salida pacífica mediante el diálogo.

Su mensaje combinó así dos planteos: el pedido al Reino Unido para retomar las conversaciones y la advertencia de que el Gobierno argentino no esperará pasivamente una eventual acción de Naciones Unidas.

La cuestión Malvinas volvió de esta manera a ocupar un lugar central en la agenda internacional del Gobierno de Milei.

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