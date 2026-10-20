Italia crea un nuevo delito: habilita la prisión preventiva para menores tras los saqueos en Milán

Una ola de protestas en Italia

Los saqueos ocurrieron por reclamos hacia el aumento del costo de vida y de los combustibles, que reúne a estudiantes, agricultores y camioneros. Desde el viernes, los transportistas bloquean rutas en el sur del país en rechazo a la suba del combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, y ya afectan a la industria alimentaria: algunos supermercados se quedaron sin productos frescos y fabricantes de pasta como Garofalo y Rummo frenaron su producción porque la harina no llega a las fábricas. "Cuando todo se para, todo se para", resumió Massimo Menna, director ejecutivo de Garofalo.