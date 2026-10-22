El organismo meteorológico de la ONU advierte a la Argentina sobre el "Súper Niño": “Nunca vimos algo así”

“Estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros, fuera de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar”, sostuvo Saulo durante una conferencia de prensa. La funcionaria se refirió a un calentamiento que supera los valores observados en episodios anteriores y que, de acuerdo con los pronósticos, alcanzaría su punto máximo hacia fines de 2026.