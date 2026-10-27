Lula apuntó contra Flávio Bolsonaro por su llegada a EEUU: "Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa"

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, adonde el dirigente del Partido Liberal (PL) llegó junto a su familia. El viaje se produjo dos días después del balotaje en el que Lula consiguió la reelección y en medio de las causas judiciales que involucran a su rival político.