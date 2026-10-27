Lula apuntó contra Flávio Bolsonaro por su llegada a EEUU: "Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa"
El presidente brasileño cuestionó la salida de su rival político, que viajó junto a su familia dos días después del balotaje. En el día de su cumpleaños número 81, Lula también prometió dedicar “24 horas al día” a su nuevo mandato.
Resumen para apurados
- En Brasilia, el presidente Lula da Silva calificó de vergonzosa la salida de Flávio Bolsonaro a EE.UU. tras el balotaje, señalando que quien huye es porque oculta algo.
- El viaje ocurrió dos días después de la derrota electoral y bajo causas judiciales, hecho que Lula contrastó con su decisión de quedarse en el país cuando fue investigado.
- La polémica acentúa la tensión política y el cerco judicial sobre el bolsonarismo, mientras Lula inicia una nueva gestión prometiendo dedicación total ante un país polarizado.
El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, adonde el dirigente del Partido Liberal (PL) llegó junto a su familia. El viaje se produjo dos días después del balotaje en el que Lula consiguió la reelección y en medio de las causas judiciales que involucran a su rival político.
“Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó Lula mientras celebraba su cumpleaños número 81 en su residencia de Brasilia.
El mandatario lamentó que Bolsonaro haya abandonado el país y sostuvo que podría haberse quedado para defenderse de las acusaciones. “Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, expresó.
Lula aclaró que no tenía “informaciones precisas” sobre la salida de su rival, pero recordó su propia experiencia judicial durante la operación Lava Jato. Según relató, recibió invitaciones para abandonar Brasil y refugiarse en embajadas, pero decidió permanecer en el país y entregarse a la Policía Federal para demostrar su inocencia. Pasó 580 días preso antes de ser absuelto por la Justicia.
“Flávio Bolsonaro fue la figura más mentirosa que yo vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez. La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, agregó.
La promesa de Lula para su nuevo mandato
Las declaraciones contra Bolsonaro coincidieron con el cumpleaños del presidente brasileño, quien prometió trabajar a tiempo completo durante su nueva gestión.
“Quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato que un presidente haya hecho en la historia de este país”, afirmó en un video publicado en Instagram, con su voz en off y el título “81 años de gratitud con Dios y el pueblo brasileño”.
“Voy a dedicar 24 horas al día para hacer de este país el país que todo el mundo sueña”, aseguró.
Lula suele destacar su buen estado físico. Tras haber atravesado un cáncer de piel, utiliza habitualmente un sombrero para cubrir su cabello gris y ralo.
En tanto, el Partido de los Trabajadores convocó a sus seguidores, conocidos como “lulistas”, a celebrar el cumpleaños del mandatario este martes frente a su residencia presidencial en Brasilia.