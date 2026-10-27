El “Cuti” Romero eligió al heredero de la "10" de Messi en la Selección

El defensor contó que ya le sugirió varias veces al delantero la posibilidad de utilizar la "10", pero que su compañero prefiere conservar el número que lo acompañó hasta ahora. Incluso bromeó con una solución más drástica: retirar temporalmente la histórica camiseta y colocarla junto a un mural en el predio de la AFA. Su intención sería evitar que cualquier futbolista cargue con el peso de suceder a Messi, aunque reconoció que esa alternativa resulta prácticamente imposible.