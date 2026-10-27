El “Cuti” Romero eligió al heredero de la "10" de Messi en la Selección

Resumen para apurados
- Cristian Romero, nuevo capitán de Argentina, propuso a Julián Álvarez para heredar la camiseta 10 de Lionel Messi por sus valores y nivel futbolístico tras su retiro.
- En su primera entrevista como capitán, Romero reveló que Álvarez duda en asumir tal peso y bromeó con retirar el dorsal tras la final perdida en el Mundial 2026 ante España.
- La sucesión del emblemático dorsal plantea el desafío de gestionar el legado de Messi sin sobrecargar la presión sobre los nuevos referentes del seleccionado nacional.
La camiseta número "10" de la Selección quedó sin dueño después del retiro de Lionel Messi. Y aunque encontrar un heredero parece una tarea imposible, Cristian “Cuti” Romero ya tiene un candidato. El defensor, que asumió la capitanía del equipo nacional, propuso a Julián Álvarez para llevar el dorsal que marcaron figuras como Diego Maradona y el propio Messi. Sin embargo, reveló que el delantero no está demasiado convencido de aceptar semejante responsabilidad.
Durante una entrevista con el programa Los Edul, la primera desde que se convirtió en capitán, Romero explicó por qué considera que el atacante reúne las condiciones necesarias para asumir ese legado. Destacó su humildad, sus valores, su perfil familiar y, especialmente, sus cualidades futbolísticas.
El defensor contó que ya le sugirió varias veces al delantero la posibilidad de utilizar la "10", pero que su compañero prefiere conservar el número que lo acompañó hasta ahora. Incluso bromeó con una solución más drástica: retirar temporalmente la histórica camiseta y colocarla junto a un mural en el predio de la AFA. Su intención sería evitar que cualquier futbolista cargue con el peso de suceder a Messi, aunque reconoció que esa alternativa resulta prácticamente imposible.
La final del Mundial y las críticas al Balón de Oro
Romero también se refirió a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Frente a las especulaciones que circularon en las redes sociales, rechazó las teorías conspirativas y reconoció los méritos del seleccionado europeo. Además, explicó que Argentina había llegado al partido decisivo con un importante desgaste físico, después de un torneo exigente.
Por último, el defensor volvió a expresar su admiración por Messi, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. Al analizar el Balón de Oro, cuestionó la influencia que, según su mirada, tienen actualmente el marketing y la cantidad de seguidores en las redes sociales.
Para Romero, el reconocimiento debería seguir siendo para Messi por su capacidad para marcar diferencias dentro de la cancha, más allá de las estadísticas o la popularidad de los candidatos. Una postura que refleja el lugar que todavía ocupa el rosarino entre sus antiguos compañeros, incluso después de su despedida de la Selección.