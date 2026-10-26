“La hice re larga, ¿no?”: el divertido momento de Messi en la inauguración de la Messi Cup

La aparición en Miami cerró un fin de semana intenso para el capitán. El viernes recibió en Oviedo el Premio Princesa de Asturias, el sábado jugó con Inter Miami en Nueva York y el domingo vio a su hijo Mateo salir campeón con la Sub 12 del club. Su presencia en Florida, a horas de la gala del Balón de Oro en Londres, refuerza la idea de que no estará en la ceremonia.