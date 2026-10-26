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“La hice re larga, ¿no?”: el divertido momento de Messi en la inauguración de la Messi Cup

El rosarino inauguró la segunda edición del certamen juvenil, que tiene a Boca, River y Newell’s entre los 16 participantes.

RISAS. Lionel Messi, durante su discurso en la inauguración de la Messi Cup, en Miami.
RISAS. Lionel Messi, durante su discurso en la inauguración de la Messi Cup, en Miami.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi inauguró en Miami la segunda edición de la Messi Cup, torneo juvenil Sub 16, donde bromeó con el público tras olvidar pausar su discurso para la traducción.
  • El certamen reúne a 16 clubes, incluidos Boca, River y Newell's. El evento cerró un fin de semana intenso para Messi tras recibir en España el premio Princesa de Asturias.
  • La competencia duplica equipos y afianza su rol formativo, mientras que la presencia del rosarino en EE.UU. refuerza la previsión de su ausencia en la gala del Balón de Oro.
Resumen generado con IA

Lionel Messi se tomó un momento para hablarles a los chicos y terminó protagonizando una escena que hizo reír a todos. Durante la ceremonia inaugural de la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre, el capitán se entusiasmó con su discurso y se olvidó de un detalle: sus palabras necesitaban traducción.

El rosarino les dejó un consejo a los jugadores de todos los equipos. “Que disfruten del torneo, más allá del resultado. Competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y culturas”, expresó.

Además, les deseó que la competencia se transforme en un recuerdo especial. “Espero que sea un campeonato inolvidable, que se quede el recuerdo para toda la vida”, agregó. Al terminar, cayó en la cuenta de que se había extendido demasiado y lanzó una frase que desató las risas de los presentes. “Me olvidé que tenías que traducir, la hice re larga, ¿no?”, bromeó.

Qué es la Messi Cup

La Messi Cup es un torneo internacional Sub 16 creado en asociación con el capitán, que reúne a las promesas de academias de distintos países. La segunda edición se juega en Miami hasta el 1 de noviembre, con 16 equipos de nueve países y 48 partidos, el doble de participantes que en el certamen inaugural de 2025.

Entre los invitados hay tres representantes argentinos. Boca jugará el torneo por primera vez, mientras que River y Newell’s, el club de la infancia de Messi, vuelven a participar después de haber estado en la primera edición.

La aparición en Miami cerró un fin de semana intenso para el capitán. El viernes recibió en Oviedo el Premio Princesa de Asturias, el sábado jugó con Inter Miami en Nueva York y el domingo vio a su hijo Mateo salir campeón con la Sub 12 del club. Su presencia en Florida, a horas de la gala del Balón de Oro en Londres, refuerza la idea de que no estará en la ceremonia.

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