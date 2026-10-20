Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 21 de octubre: ¿preparamos el paraguas?

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este miércoles en Tucumán una jornada nublada y sin lluvias, con máxima de 27°C y mínima de 14°C, debido a la influencia de vientos moderados del oeste.
- La jornada iniciará con 14°C en la madrugada y alcanzará los 20°C por la mañana, acompañada por ráfagas vespertinas de hasta 41 km/h y una probabilidad de lluvias de casi el 0%.
- Se mantendrán marcas térmicas de hasta 28°C hacia el fin de semana, aunque el domingo ingresará un frente frío que hará descender la máxima a 18°C y la mínima a 12°C.
El tiempo en Tucumán este miércoles 21 de octubre estará marcado por la nubosidad y un ascenso de la temperatura hacia la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a los 27°C, mientras que la mínima será de 14°C.
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 14°C durante la madrugada. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y el termómetro marcará alrededor de 20°C.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la tarde y la noche
Para la tarde se espera una temperatura máxima de 27°C, con cielo mayormente nublado y viento del oeste, que podría alcanzar velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.
Durante la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 23°C. El pronóstico contempla una baja probabilidad de lluvias, de entre 0% y 10%, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Qué temperatura se espera para los próximos días en Tucumán
El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas de entre 24°C y 28°C durante los próximos días. Para el jueves se prevé una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, mientras que el viernes el termómetro podría alcanzar los 26°C.
El sábado se espera una máxima de 24°C, con una mínima de 15°C. Para el domingo, en tanto, se pronostica un descenso de las temperaturas, con una máxima de 18°C y una mínima de 12°C.
Los datos corresponden al pronóstico consultado para San Miguel de Tucumán y pueden actualizarse durante la jornada.