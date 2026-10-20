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Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 21 de octubre: ¿preparamos el paraguas?

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán. Analía Jaramillo/LA GACETA
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este miércoles en Tucumán una jornada nublada y sin lluvias, con máxima de 27°C y mínima de 14°C, debido a la influencia de vientos moderados del oeste.
  • La jornada iniciará con 14°C en la madrugada y alcanzará los 20°C por la mañana, acompañada por ráfagas vespertinas de hasta 41 km/h y una probabilidad de lluvias de casi el 0%.
  • Se mantendrán marcas térmicas de hasta 28°C hacia el fin de semana, aunque el domingo ingresará un frente frío que hará descender la máxima a 18°C y la mínima a 12°C.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán este miércoles 21 de octubre estará marcado por la nubosidad y un ascenso de la temperatura hacia la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a los 27°C, mientras que la mínima será de 14°C.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 14°C durante la madrugada. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y el termómetro marcará alrededor de 20°C.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la tarde y la noche

Para la tarde se espera una temperatura máxima de 27°C, con cielo mayormente nublado y viento del oeste, que podría alcanzar velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

Durante la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 23°C. El pronóstico contempla una baja probabilidad de lluvias, de entre 0% y 10%, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Qué temperatura se espera para los próximos días en Tucumán

El pronóstico extendido anticipa temperaturas máximas de entre 24°C y 28°C durante los próximos días. Para el jueves se prevé una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, mientras que el viernes el termómetro podría alcanzar los 26°C.

El sábado se espera una máxima de 24°C, con una mínima de 15°C. Para el domingo, en tanto, se pronostica un descenso de las temperaturas, con una máxima de 18°C y una mínima de 12°C.

Los datos corresponden al pronóstico consultado para San Miguel de Tucumán y pueden actualizarse durante la jornada.

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