Aumento de Anses en noviembre: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas y la PUAM

El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), correspondiente a las personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios (hombres o mujeres) para acceder a un retiro ordinario y no perciben ningún otro haber previsional. En este caso, el valor básico pasa a ser de $355.326,76, lo que junto al adicional da un total de $425.326,76 para el cobro de noviembre.