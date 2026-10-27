SociedadActualidad

Aumento de Anses en noviembre: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas y la PUAM

Con la incorporación del bono de $70.000 que se mantiene congelado, se definieron los montos finales a cobrar en el penúltimo mes del año.

Anses: cuánto pagan de PNC.
Anses: cuánto pagan de PNC. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En noviembre, Anses aumentará 1,93% las Pensiones No Contributivas y la PUAM en Argentina por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre.
  • La suba aplica el IPC previo junto al bono extraordinario de $70.000 que sigue congelado, acreditándose de forma automática en cuentas bancarias según el DNI.
  • Al mantenerse congelado el bono de $70.000, la mejora real del ingreso total resultará inferior a la inflación oficial, debilitando el poder adquisitivo futuro.
Resumen generado con IA

Las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registrarán un nuevo incremento en noviembre, a lo que se sumará el bono extraordinario que se mantiene vigente en el mismo monto desde 2024. El organismo previsional aplicará un ajuste del 1,93% de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual.

Aguinaldo de jubilados Anses: quiénes cobrarán más de $250.000 en diciembre de 2026

Aguinaldo de jubilados Anses: quiénes cobrarán más de $250.000 en diciembre de 2026

Las pensiones de la Anses aumentarán en función del sistema de actualización que toma como referencia la inflación informada dos meses antes. De este modo, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se contemplan los incrementos del mes de septiembre. Con esta actualización, las PNC por invalidez y vejez alcanzarán los $310.910,91, lo que representa una diferencia exacta de $5.886,95 respecto de los $305.023,96 del mes anterior.

Aumentos y montos finales con el bono incluido

Al importe establecido se le suma el refuerzo extraordinario, por lo que los beneficiarios de las PNC percibirán una cifra total de $380.910,91 durante el penúltimo mes del año 2026.

El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), correspondiente a las personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios (hombres o mujeres) para acceder a un retiro ordinario y no perciben ningún otro haber previsional. En este caso, el valor básico pasa a ser de $355.326,76, lo que junto al adicional da un total de $425.326,76 para el cobro de noviembre.

El impacto del bono congelado en el bolsillo

 Aunque el ajuste porcentual del 1,93% aplica sobre todos los ingresos del sistema previsional, la asignación económica de $70.000 continúa desacoplada de la actualización mensual. Al mantenerse congelada esta suma adicional, el impacto porcentual real sobre el bolsillo de los beneficiarios termina siendo sensiblemente menor que la cifra informada de inflación.

Por otra parte, la acreditación de estos valores se realizará de forma automática en las cuentas bancarias regulares de los titulares, siguiendo el esquema oficial ordenado por la terminación del DNI. Los beneficiarios no necesitan realizar ninguna gestión presencial o virtual para cobrar la suma total correspondiente al penúltimo mes del año.

Detalle de las prestaciones de Anses para noviembre

Para mayor claridad sobre cómo quedan los cobros de las distintas prestaciones previsionales en noviembre de 2026, se detallan los valores finales con bono incluido:

  • PNC por Invalidez y Vejez: $310.910,91 de haber básico + $70.000 de bono = $380.910,91
  • PNC para Madres de 7 hijos o más: $444.158,45 de haber básico + $70.000 de bono = $514.158,45
  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $355.326,76 de haber básico + $70.000 de bono = $425.326,76
  • Jubilación Mínima: $444.158,45 de haber básico + $70.000 de bono = $514.158,45
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre y cómo sigue el cronograma del mes

Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre y cómo sigue el cronograma del mes

Ordenaron cerrar el complejo de aguas termales en Catamarca: murió un niño por una infección “comecerebros”

Ordenaron cerrar el complejo de aguas termales en Catamarca: murió un niño por una infección “comecerebros”

Lo más popular
El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
1

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán
2

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
4

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Ranking notas premium
Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
1

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
3

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
4

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
5

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

Más Noticias
¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

¿Cómo usar hojas de laurel para ahuyentar las hormigas de la cocina?

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Comentarios