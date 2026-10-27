Aumento de Anses en noviembre: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas y la PUAM

Resumen para apurados
- En noviembre, Anses aumentará 1,93% las Pensiones No Contributivas y la PUAM en Argentina por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre.
- La suba aplica el IPC previo junto al bono extraordinario de $70.000 que sigue congelado, acreditándose de forma automática en cuentas bancarias según el DNI.
- Al mantenerse congelado el bono de $70.000, la mejora real del ingreso total resultará inferior a la inflación oficial, debilitando el poder adquisitivo futuro.
Las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registrarán un nuevo incremento en noviembre, a lo que se sumará el bono extraordinario que se mantiene vigente en el mismo monto desde 2024. El organismo previsional aplicará un ajuste del 1,93% de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual.
Las pensiones de la Anses aumentarán en función del sistema de actualización que toma como referencia la inflación informada dos meses antes. De este modo, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se contemplan los incrementos del mes de septiembre. Con esta actualización, las PNC por invalidez y vejez alcanzarán los $310.910,91, lo que representa una diferencia exacta de $5.886,95 respecto de los $305.023,96 del mes anterior.
Aumentos y montos finales con el bono incluido
Al importe establecido se le suma el refuerzo extraordinario, por lo que los beneficiarios de las PNC percibirán una cifra total de $380.910,91 durante el penúltimo mes del año 2026.
El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), correspondiente a las personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios (hombres o mujeres) para acceder a un retiro ordinario y no perciben ningún otro haber previsional. En este caso, el valor básico pasa a ser de $355.326,76, lo que junto al adicional da un total de $425.326,76 para el cobro de noviembre.
El impacto del bono congelado en el bolsillo
Aunque el ajuste porcentual del 1,93% aplica sobre todos los ingresos del sistema previsional, la asignación económica de $70.000 continúa desacoplada de la actualización mensual. Al mantenerse congelada esta suma adicional, el impacto porcentual real sobre el bolsillo de los beneficiarios termina siendo sensiblemente menor que la cifra informada de inflación.
Por otra parte, la acreditación de estos valores se realizará de forma automática en las cuentas bancarias regulares de los titulares, siguiendo el esquema oficial ordenado por la terminación del DNI. Los beneficiarios no necesitan realizar ninguna gestión presencial o virtual para cobrar la suma total correspondiente al penúltimo mes del año.
Detalle de las prestaciones de Anses para noviembre
Para mayor claridad sobre cómo quedan los cobros de las distintas prestaciones previsionales en noviembre de 2026, se detallan los valores finales con bono incluido:
- PNC por Invalidez y Vejez: $310.910,91 de haber básico + $70.000 de bono = $380.910,91
- PNC para Madres de 7 hijos o más: $444.158,45 de haber básico + $70.000 de bono = $514.158,45
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $355.326,76 de haber básico + $70.000 de bono = $425.326,76
- Jubilación Mínima: $444.158,45 de haber básico + $70.000 de bono = $514.158,45