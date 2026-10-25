Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026: fechas de cobro según DNI
La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el cronograma de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas. Los haberes incluirán el aumento mensual y, para quienes corresponda, el bono de $70.000. Consultá las fechas de cobro según la terminación del DNI y los montos previstos.
Resumen para apurados
- En Argentina, Anses confirmó el calendario de pagos de noviembre 2026 para jubilados y pensionados desde el 9 de noviembre, a fin de efectivizar haberes y refuerzos.
- Los pagos se ordenan según el DNI del 9 al 30 de noviembre, sumando la actualización mensual por inflación y el cobro de un bono extraordinario de $70.000 para la mínima.
- Con el bono, la jubilación mínima se ubicará en $514.027,73, buscando sostener los ingresos de los beneficiarios ante la evolución de los precios en los próximos meses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Según el cronograma difundido por Río Negro, los primeros pagos comenzarán el lunes 9 de noviembre, con las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones que no superan el haber mínimo. Los depósitos se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los haberes previsionales tendrán una actualización mensual vinculada con la inflación y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas.
Anses: calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas en noviembre 2026
Los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos cobrarán durante la primera semana del cronograma previsional, de acuerdo con la terminación del DNI.
Las fechas previstas son las siguientes:
Lunes 9 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
Jubilados que cobran la mínima: cuándo pagan en noviembre
Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan la jubilación mínima comenzarán a cobrar el lunes 9 de noviembre. El calendario se extenderá hasta el viernes 20.
El cronograma según la terminación del DNI será el siguiente:
Lunes 9 de noviembre: DNI terminado en 0.
Martes 10 de noviembre: DNI terminado en 1.
Miércoles 11 de noviembre: DNI terminado en 2.
Jueves 12 de noviembre: DNI terminado en 3.
Viernes 13 de noviembre: DNI terminado en 4.
Lunes 16 de noviembre: DNI terminado en 5.
Martes 17 de noviembre: DNI terminado en 6.
Miércoles 18 de noviembre: DNI terminado en 7.
Jueves 19 de noviembre: DNI terminado en 8.
Viernes 20 de noviembre: DNI terminado en 9.
ANSES: fechas de cobro para jubilaciones superiores a la mínima
Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo tendrán sus depósitos durante la última semana del mes.
Las fechas previstas son:
Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
De esta manera, el cronograma de noviembre finalizará el lunes 30, con los últimos pagos correspondientes a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre de 2026
De acuerdo con los montos consignados en la información publicada por Río Negro, los haberes previsionales de noviembre quedarían distribuidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $514.027,73, incluido el bono de $70.000.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.222,18, con el bono incluido.
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $380.819,41, con el refuerzo incluido.
PNC para madres de siete hijos: $514.027,73, equivalente a la jubilación mínima con el bono.
Jubilación máxima: $2.987.886,17.
Los importes corresponden a los valores informados en la publicación de referencia y deben verificarse con la liquidación oficial de ANSES para noviembre.
El bono de $70.000 se destina a los beneficiarios que reúnen las condiciones previstas para recibirlo. En los casos en que corresponde un refuerzo proporcional, el importe final puede variar según el haber mensual.