A un click de distancia: los trámites de Anses que pueden hacerse desde el celular

Resumen para apurados
- Anses permite a los ciudadanos en Argentina gestionar jubilaciones, asignaciones y datos personales desde la app móvil oficial para evitar la concurrencia a oficinas físicas.
- A través de Android e iOS, se accede con CUIL y Clave de Seguridad Social para consultar cobros, historial laboral y gestionar libretas o coberturas de salud.
- La herramienta descentraliza la atención previsional y optimiza los tiempos de gestión, consolidando la digitalización de los servicios estatales para millones de usuarios.
Los celulares con sistema operativo Android y iOS pueden descargar la aplicación Mi Anses desde sus tiendas oficiales. Hay una serie de trámites que pueden hacerse sin necesidad de sacar turno o concurrir a una dependencia física. Para hacerlo, se necesita crear una cuenta para la cual la app pide CUIL y Clave de Seguridad Social.
La Clave de Seguridad Social puede gestionarse desde la aplicación de Anses o desde la plataforma. Seleccioná la opción “Creá tu clave”, escribí tu número de CUIL y tildá la casilla “No soy un robot”. Para continuar, necesitarás tu Número de Trámite que está en el DNI. Habrá tres preguntas de verificación de identidad que deben responderse correctamente. Por último, la clave debe combinar letras y números, al menos una mayúscula y entre 8 y 15 caracteres.
Trámites desde la app Mi Anses
La página de inicio de Mi Anses en tu celular permite acceder a tu constancia de CUIL –Código Único de Identificación Laboral– que identifica a cada trabajador en relación de dependencia, autónomo o beneficiario de la seguridad social en Argentina. También permite consultar las fechas de cobro en caso de ser beneficiario de alguna prestación de la entidad previsional, y consultar recibos de haberes para ver tu liquidación.
Mi Anses, además, tiene disponible una opción de Atención Virtual para hacer consultas, gestionar trámites y resolver problemas en caso de tenerlos. Desde allí se puede acceder a diferentes procesos como iniciar la jubilación o pensión, actualizar datos personales, nombrar un apoderado, entre otros.
Mis datos en Mi Anses
La aplicación permite generar, gestionar y descargar la certificación negativa, la constancia de CUIL, hacer consultas de expedientes, ver tu obra social (Codem), ver el domicilio y datos de contacto como email, número de teléfono y teléfono fijo. Se puede revisar el Historial Laboral, la fecha de inicio de trabajo y la razón social. En caso de tener turnos para alguna gestión, también pueden consultarse.
Podés agregar a la cobertura de tu obra social a tus familiares a cargo –cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad–. Si querés agregar a tus hijos entre 21 y 25 años, que estén estudiando, o a los hijos de tu cónyuge o conviviente, podés consultar en anses.gob.ar/datos la documentación que debe presentarse en cada caso.
Hijos y Jubilación en Mi Anses
La herramienta digital tiene apartados para realizar trámites y ver información relacionada con hijos y a la jubilación. En Hijos puede elegirse el medio de cobro de asignaciones y programas –un trámite solo para quienes cobran asignaciones y/o programas–; la libreta de Asignación Universal por Hijo, asignaciones correspondientes o presentar un certificado escolar.
Los titulares de jubilaciones pueden ver la cuota de créditos, consultar recibos de haberes, acceder a la credencial previsional, pedir cambio de medio de cobro, ver la pensión derivada por fallecimiento de un jubilado, tramitar Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión Universal para el Adulto Mayor o Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores.