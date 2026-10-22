A un click de distancia: los trámites de Anses que pueden hacerse desde el celular

La Clave de Seguridad Social puede gestionarse desde la aplicación de Anses o desde la plataforma. Seleccioná la opción “Creá tu clave”, escribí tu número de CUIL y tildá la casilla “No soy un robot”. Para continuar, necesitarás tu Número de Trámite que está en el DNI. Habrá tres preguntas de verificación de identidad que deben responderse correctamente. Por último, la clave debe combinar letras y números, al menos una mayúscula y entre 8 y 15 caracteres.