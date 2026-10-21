Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre y cómo sigue el cronograma del mes

Los haberes previsionales e ingresos de asignaciones de este mes incorporan una actualización del 1,66 %, correspondiente a la movilidad fijada por el organismo previsional. Además, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo reciben nuevamente un bono extraordinario de $70.000. Con esta suma, el haber mínimo alcanza un total de $505.748,51 ($435.748,51 de base más el refuerzo previsional). Por su parte, la jubilación máxima se ubica en $2.932.174,85, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $348.598,81 y la Prestación Básica Universal (PBU) en $199.335,05.