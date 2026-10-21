Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre y cómo sigue el cronograma del mes

Resumen para apurados
- Anses abona este miércoles en Argentina jubilaciones mínimas y AUH a DNI terminados en 8, según el cronograma mensual de pagos de prestaciones sociales de octubre.
- Las prestaciones incluyen un incremento del 1,66% por movilidad y un bono de $70.000 para jubilados de la mínima, elevando el haber base total a $505.748,51.
- El cronograma continuará hasta fin de mes con los DNI restantes, mientras ya se proyectan nuevas actualizaciones en asignaciones y Tarjeta Alimentar para noviembre.
Desde comienzos de mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció la distribución y el calendario de pagos correspondiente a octubre. En este miércoles 21 de octubre, la modalidad continúa con las fechas fijadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Los haberes previsionales e ingresos de asignaciones de este mes incorporan una actualización del 1,66 %, correspondiente a la movilidad fijada por el organismo previsional. Además, los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo reciben nuevamente un bono extraordinario de $70.000. Con esta suma, el haber mínimo alcanza un total de $505.748,51 ($435.748,51 de base más el refuerzo previsional). Por su parte, la jubilación máxima se ubica en $2.932.174,85, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $348.598,81 y la Prestación Básica Universal (PBU) en $199.335,05.
En el caso de las asignaciones sociales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzan un valor bruto de $156.588 por hijo. Como ocurre mensualmente, la ANSES liquida de forma directa el 80% del monto ($125.270,40), mientras que el 20% restante ($31.317,60) queda retenido hasta la acreditación de la Libreta AUH. Para los hijos con discapacidad, la asignación alcanza un valor de $509.863.
A continuación, el detalle completo de los calendarios de cobro y los beneficiarios habilitados para percibir sus haberes durante la jornada de hoy y el resto del mes.
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 8.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar: DNI terminados en 8.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): DNI terminados en 8.
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): DNI terminados en 7.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): todas las terminaciones de DNI (hasta el 10 de noviembre).
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de DNI (hasta el 10 de noviembre).