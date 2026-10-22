Qué modificaciones propone la nueva Ley de Discapacidad

Esta madrugada se votó en la Cámara de Diputados la modificación de la Ley de Discapacidad. Después de meses de reclamos del sector afectado por los recortes, el oficialismo, impulsor de la reforma, logró la aprobación parcial de la legislación. El texto se aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, y todavía debe pasar por el Senado.