Aguinaldo de jubilados Anses: quiénes cobrarán más de $250.000 en diciembre de 2026
Los jubilados y pensionados de Anses cobrarán el aguinaldo de diciembre de 2026 junto con sus haberes. Quiénes podrán recibir más de $250.000, cómo se calcula el monto y cuáles son las fechas de pago según la terminación del DNI.
Resumen para apurados
- En diciembre, los jubilados de Anses con haberes mayores a $500.000 cobrarán más de $250.000 por el medio aguinaldo, según el calendario oficial anunciado en Argentina.
- El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber del semestre y se acreditará junto a la mensualidad según la terminación del DNI, sin requerir trámites adicionales.
- El monto final aumentará con las actualizaciones del IPC de noviembre y diciembre que publique el Indec, definiendo el ingreso real de los beneficiarios al cierre del año.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, un ingreso extra que se acreditará junto con el haber mensual. Según el monto de la jubilación, algunos beneficiarios podrán cobrar más de $250.000 por este concepto.
El importe dependerá del haber que corresponda a cada titular y de los aumentos previsionales que se apliquen antes de fin de año. Además, Anses ya estableció el calendario de pagos de diciembre, con fechas organizadas según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.
Qué jubilados cobrarán más de $250.000 de aguinaldo en diciembre
El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el segundo semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, el cálculo se realiza sobre el haber previsional correspondiente.
Para cobrar más de $250.000 de aguinaldo en diciembre de 2026, el haber computable deberá superar los $500.000. Estos son algunos ejemplos de cuánto recibiría cada beneficiario, según el monto de su jubilación:
- Haber de $450.000: aguinaldo de $225.000.
- Haber de $500.000: aguinaldo de $250.000.
- Haber de $550.000: aguinaldo de $275.000.
- Haber de $600.000: aguinaldo de $300.000.
- Haber de $700.000: aguinaldo de $350.000.
- Haber de $800.000: aguinaldo de $400.000.
Cuánto cobrarán de aguinaldo los jubilados que perciben la mínima
En octubre de 2026, la jubilación mínima de Anses se ubica en $435.748,51, sin incluir el bono extraordinario de $70.000. Si se toma ese haber como referencia, la segunda cuota del aguinaldo sería de $217.874,26.
Sin embargo, el monto que finalmente se pague en diciembre podría ser mayor debido a las actualizaciones mensuales de los haberes previsionales. Para determinar la cifra definitiva, resta conocer los incrementos correspondientes a noviembre y diciembre.
El aumento de noviembre se calculará en función de la inflación de septiembre, mientras que el de diciembre dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El Indec difundirá este último indicador en noviembre, lo que permitirá conocer el ajuste que se aplicará a las jubilaciones.
Cuándo cobran los jubilados el aguinaldo de diciembre de 2026
El calendario de pagos de Anses para diciembre fue establecido mediante la Resolución 349/2025, en su Anexo XII. Las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y el tramo de haberes de cada beneficiario.
Como el aguinaldo se acredita junto con la jubilación o pensión mensual, los titulares no necesitan realizar trámites adicionales para cobrarlo.
- Fechas de pago para jubilados y pensionados del primer intervalo de haberes
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre.
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
- Fechas de pago para jubilados y pensionados del segundo intervalo de haberes
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
De esta manera, los jubilados y pensionados podrán consultar la fecha que les corresponde según su DNI y el tramo de haberes en el que estén incluidos. El aguinaldo se depositará automáticamente junto con el pago mensual.