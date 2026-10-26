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Balón de Oro 2026: "Vicky" López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo

La futbolista española del Barcelona recibió el reconocimiento durante la ceremonia celebrada en Londres. Lucy Bronze fue la encargada de entregarle el galardón, que significó el segundo premio de la noche para el club catalán.

Vicky López, de Barcelona.
"Vicky" López, de Barcelona.
Por Redacción Deportes Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • En Londres, la española Vicky López ganó el premio a la mejor jugadora joven del mundo en el Balón de Oro 2026 por su destacada temporada en el FC Barcelona.
  • Lucy Bronze le entregó el galardón en una gala donde Lamine Yamal también fue premiado, consolidando el protagonismo del club catalán en la temporada 2025/2026.
  • El reconocimiento sitúa a López como referente del fútbol femenino y reafirma el liderazgo formativo del Barcelona en la escena internacional hacia el futuro.
Resumen generado con IA

Victoria López se convirtió en una de las primeras protagonistas de la ceremonia del Balón de Oro 2026. La mediocampista española del Barcelona, de apenas 20 años, recibió el premio a la mejor jugadora joven del mundo durante la gala celebrada en Londres, correspondiente a la edición número 70 del prestigioso reconocimiento.

La encargada de entregarle el galardón fue Lucy Bronze, histórica defensora inglesa y campeona de Europa con su selección, quien subió al escenario para distinguir a una de las principales promesas del fútbol femenino internacional.

El premio reconoce el rendimiento de López durante la temporada 2025/2026, en la que formó parte de un Barcelona protagonista de las principales competencias. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para generar oportunidades ofensivas fueron algunas de las características que la consolidaron dentro del conjunto catalán.

Además, su consagración representó el segundo reconocimiento de la noche para Barcelona. Minutos antes, Lamine Yamal había recibido el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista masculino menor de 21 años.

De esta manera, el club blaugrana celebró dos distinciones individuales para sus jóvenes talentos en una ceremonia que reunió a las principales figuras del fútbol mundial.

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