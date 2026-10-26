Encuesta: ¿Lamine Yamal merece el Balón de Oro a los 19 años? elegí la razón

Resumen para apurados
- Lamine Yamal compite hoy en Londres por el Balón de Oro a sus 19 años, nominado tras consagrarse campeón del mundo con España y brillar en la temporada con el Barcelona.
- El delantero sumó 24 goles y 17 asistencias en el club catalán, ganó La Liga y busca revancha tras finalizar en el segundo puesto de la edición anterior detrás de Dembélé.
- Aunque las apuestas ubican adelante a Kane y Mbappé, el galardón consolidaría al atacante de 19 años como la máxima figura de la nueva generación del fútbol mundial.
Lamine Yamal llega a la gala del Balón de Oro con apenas 19 años y una temporada que lo confirmó como una de las grandes figuras del fútbol mundial. El delantero de Barcelona es uno de los 30 candidatos al premio, que se entregará hoy, desde las 17, en Londres.
Su principal argumento es el título mundial. Yamal fue parte de la España que se consagró en Estados Unidos tras vencer a la Argentina en la final. En el torneo marcó un gol, ante Arabia Saudita, y dio una asistencia en la semifinal ante Francia.
En Barcelona, su temporada fue todavía más brillante. Sumó 24 goles y 17 asistencias en todas las competencias, fue el máximo asistidor de la Liga y generó 118 situaciones de gol en el torneo local. El equipo catalán retuvo la Liga y ganó la Supercopa de España, y él fue elegido el mejor jugador del campeonato.
La revancha de 2025
El año pasado, Yamal terminó segundo en el Balón de Oro, detrás del francés Ousmane Dembélé. Además, ganó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven en 2024 y 2025, y este año vuelve a estar nominado en esa categoría.
Las casas de apuestas lo ubican detrás de Harry Kane y de Kylian Mbappé. Hace un mes aparecía entre los grandes favoritos, pero sus cuotas subieron en las últimas semanas, según el diario español El Debate.
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