Balón de Oro: Cristiano Ronaldo lidera la encuesta histórica sobre Lionel Messi
La votación oficial de France Football permite elegir el mejor año individual entre diez jugadores que ganaron el premio al menos dos veces. El portugués reúne el 62% de las preferencias con su campaña en Manchester United, mientras que los votos del argentino se reparten entre sus ocho títulos.
Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo lidera con el 62% la encuesta de France Football sobre el mejor Balón de Oro histórico por su temporada 2008, superando a Lionel Messi.
- La votación online de pago incluye a diez leyendas; la ventaja del luso radica en que el apoyo hacia el astro argentino se fragmenta entre sus ocho galardones.
- El concurso finaliza el 27 de octubre y reaviva la histórica rivalidad entre ambos futbolistas, que ahora compiten palmo a palmo rumbo a la marca de los 1.000 goles.
La organización del Balón de Oro abrió una votación online denominada "BOAT" (Ballon d'Or of All Time) para que el público elija la mejor actuación individual de una temporada en la historia del trofeo. La elección, que estará habilitada en los canales oficiales hasta la medianoche del 27 de octubre (hora de Francia), incluye a diez futbolistas que ganaron el premio en dos o más oportunidades: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Alfredo Di Stéfano.
El sistema de votación exige el pago de un euro por voto y permite elegir sin límite una misma opción o repartir las preferencias entre distintas temporadas. En ese marco, la consagración de Cristiano Ronaldo en 2008 lidera con holgura los cómputos parciales con el 62% de los votos. Aquel primer Balón de Oro del delantero premió una temporada en la que obtuvo la Premier League, la Champions League, la Community Shield y el Mundial de Clubes con Manchester United, además de la Bota de Oro europea tras marcar 31 goles en la liga inglesa (42 en todas las competencias).
En el segundo puesto aparece Lionel Messi con su producción de 2012, que reúne el 13% de los votos. Aquel galardón —el cuarto consecutivo de su carrera— respaldó el récord de 91 goles en 69 partidos durante un mismo año calendario. La amplia diferencia a favor del portugués se explica en parte por la división del voto sobre el capitán argentino, cuyas preferencias se distribuyen entre sus ocho premios: el de 2023 (tras la consagración en el Mundial de Qatar con la Selección y los títulos con PSG) marcha tercero con el 9%, mientras que las ediciones de 2009, 2011, 2015 y 2019 suman un 1% cada una, con 2010 y 2021 por debajo del registro mínimo.
Por su parte, las otras temporadas premiadas de Cristiano Ronaldo completan el cuadro con el 7% para 2017, el 2% para 2016 y un 1% dividido entre 2013 y 2014, mientras que los restantes ganadores históricos no alcanzan por ahora porcentajes significativos en la plataforma. La votación se da en paralelo a la disputa estadística que ambos mantienen rumbo a los 1.000 goles oficiales: el portugués suma 981 goles en 1.340 partidos, mientras que el argentino acumula 936 tantos en 1.180 encuentros.