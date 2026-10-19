Balón de Oro: Cristiano Ronaldo lidera la encuesta histórica sobre Lionel Messi

En el segundo puesto aparece Lionel Messi con su producción de 2012, que reúne el 13% de los votos. Aquel galardón —el cuarto consecutivo de su carrera— respaldó el récord de 91 goles en 69 partidos durante un mismo año calendario. La amplia diferencia a favor del portugués se explica en parte por la división del voto sobre el capitán argentino, cuyas preferencias se distribuyen entre sus ocho premios: el de 2023 (tras la consagración en el Mundial de Qatar con la Selección y los títulos con PSG) marcha tercero con el 9%, mientras que las ediciones de 2009, 2011, 2015 y 2019 suman un 1% cada una, con 2010 y 2021 por debajo del registro mínimo.