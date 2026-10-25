Argentino C-17 de Futsal: Tucumán cayó frente a Mendoza en el alargue y no pudo gritar campeón

Pese a la caída en el cierre, el desempeño del combinado anfitrión fue valorado por la dirigencia del futsal provincial. Nicolás Nanterne, secretario general de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y presidente de la Asociación Tucumana, analizó la repercusión de la jornada en Cebil Redondo: “Lo que vivimos anoche los amantes de este hermoso deporte fue algo histórico, épico e inolvidable. Con un estadio colmado, jugando contra la potencia del fútbol de salón nacional, vivimos un partido de locos que se empató a falta de un segundo”. En esa misma línea, remarcó la adhesión del público en el microestadio: “Ese segundo desató no solamente el festejo de un gol, sino una expresión máxima de amor por esta camiseta, por esta selección y por este deporte, que hoy forma parte de la vida de muchísimas personas”, al tiempo que concluyó sobre el crecimiento de la disciplina: “Hemos posicionado al fútbol de salón en esta última década entre las disciplinas indoor más importantes y convocantes de la provincia”.