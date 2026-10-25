Argentino C-17 de Futsal: Tucumán cayó frente a Mendoza en el alargue y no pudo gritar campeón
En el Complejo Natalio Mirkin, el seleccionado local empató el partido a un segundo del final con goles de Ignacio Aragón y Geremías Kalie, pero el conjunto cuyano se impuso en el tiempo suplementario mediante un tiro de castigo ante más de 700 personas.
Resumen para apurados
- Mendoza se consagró campeón invicto del Argentino C-17 de Futsal tras vencer 3-2 a Tucumán en el alargue durante la final disputada en el microestadio de San Martín.
- Tucumán forzó la prórroga al empatar a un segundo del final, pero Mendoza definió el título en el suplementario mediante un tiro de castigo, cerrando un torneo invicto.
- El masivo acompañamiento del público consolidó al fútbol de salón como una de las disciplinas bajo techo más convocantes y con mayor proyección en la provincia tucumana.
Mendoza se consagró campeón del Campeonato Argentino C-17 de fútbol de salón tras vencer 3-2 a Tucumán en tiempo suplementario, en la final disputada ante más de 700 espectadores en el microestadio de San Martín. El seleccionado tucumano, dirigido por Enzo Sánchez, forzó el alargue tras empatar 2-2 a falta de un segundo para el cierre del tiempo reglamentario, pero el conjunto cuyano desniveló en el período extra mediante un tiro de castigo y cerró el certamen de manera invicta.
A lo largo del tiempo regular, Tucumán sostuvo un desarrollo parejo frente al principal candidato al título gracias a los tantos convertidos por Ignacio Aragón (San Martín) y Geremías Kalie (Gymnasium). Tras la igualdad agónica en la última jugada del segundo tiempo, la definición se trasladó a la prórroga. Allí, el equipo conducido por Jesús Sánchez —que contó con dos goles de Santino Nicosia y uno de Martiniano Mirabile— aprovechó una falta acumulada para sentenciar el 3-2 definitivo y aseguró la victoria con intervenciones determinantes de su arquero, Juan Cruz Mastroeni. El conjunto mendocino coronó así una campaña sin derrotas, en la que venía de eliminar a Paraná (3-0) en cuartos de final y a Rosario (4-2) en semifinales.
Pese a la caída en el cierre, el desempeño del combinado anfitrión fue valorado por la dirigencia del futsal provincial. Nicolás Nanterne, secretario general de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y presidente de la Asociación Tucumana, analizó la repercusión de la jornada en Cebil Redondo: “Lo que vivimos anoche los amantes de este hermoso deporte fue algo histórico, épico e inolvidable. Con un estadio colmado, jugando contra la potencia del fútbol de salón nacional, vivimos un partido de locos que se empató a falta de un segundo”. En esa misma línea, remarcó la adhesión del público en el microestadio: “Ese segundo desató no solamente el festejo de un gol, sino una expresión máxima de amor por esta camiseta, por esta selección y por este deporte, que hoy forma parte de la vida de muchísimas personas”, al tiempo que concluyó sobre el crecimiento de la disciplina: “Hemos posicionado al fútbol de salón en esta última década entre las disciplinas indoor más importantes y convocantes de la provincia”.