“Mineiro es mucho más equipo que Boca”: un ex Real Madrid dio como favorito a los brasileños en la final de la Sudamericana

La opinión de Cicinho se apoya en su conocimiento del club brasileño, donde jugó 70 partidos oficiales antes de pasar al San Pablo —con el que ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2005— y dar el salto a Europa. A comienzos de 2006, Real Madrid pagó 7,8 millones de euros por su pase, iniciando un ciclo de dos temporadas en España previo a su transferencia a la Roma por 15 millones de euros, donde militó hasta 2012 con pasos a préstamo por Villarreal y el fútbol de su país.