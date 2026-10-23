“Mineiro es mucho más equipo que Boca”: un ex Real Madrid dio como favorito a los brasileños en la final de la Sudamericana
Cicinho, exlateral de la selección de su país y del conjunto de Belo Horizonte descartó una definición pareja en Barranquilla. Su postura contrasta con la cautela del entrenador Eduardo Domínguez y del mediocampista Kevin Castaño.
Resumen para apurados
- Cicinho, exfutbolista brasileño, afirmó en televisión que Atlético Mineiro es amplio favorito ante Boca para la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre en Barranquilla.
- La postura del exdefensor contrasta con la cautela del DT Eduardo Domínguez. Boca llegó tras eliminar a Vasco da Gama, mientras que Mineiro superó a Montevideo City Torque.
- La definición continental medirá la jerarquía xeneize contra el poderío brasileño en el calor de Barranquilla, factor que incidirá en el desgaste físico de ambos planteles.
A un mes de la final de la Copa Sudamericana, el exfutbolista brasileño Cicinho consideró que Atlético Mineiro llega con una marcada ventaja futbolística para enfrentar a Boca el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. Durante su participación como columnista en el programa televisivo Jogo Aberto, el exlateral derecho descartó un desarrollo equilibrado y ubicó al equipo de Belo Horizonte un escalón por encima de cara a la definición: “Boca va a ser un gran rival, pero Mineiro es mucho más equipo”, afirmó.
La opinión de Cicinho se apoya en su conocimiento del club brasileño, donde jugó 70 partidos oficiales antes de pasar al San Pablo —con el que ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2005— y dar el salto a Europa. A comienzos de 2006, Real Madrid pagó 7,8 millones de euros por su pase, iniciando un ciclo de dos temporadas en España previo a su transferencia a la Roma por 15 millones de euros, donde militó hasta 2012 con pasos a préstamo por Villarreal y el fútbol de su país.
La postura del exdefensor contrasta con el tono cauto que mostraron los protagonistas de Atlético Mineiro. El técnico argentino Eduardo Domínguez remarcó en sus últimas declaraciones la tradición y la jerarquía de Boca en los torneos continentales. En la misma línea se expresó el volante colombiano Kevin Castaño, exjugador de River, quien sostuvo que el equipo argentino representa un adversario de máxima exigencia para el choque definitorio.
El partido por el título se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde las altas temperaturas y la humedad del Caribe colombiano serán un factor de desgaste para ambos planteles. Boca accedió a la final tras eliminar a Vasco da Gama en Río de Janeiro, mientras que Atlético Mineiro dejó en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay en semifinales.