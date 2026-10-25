La Selección Sub-15 ganó dos partidos en un día y se recuperó en el nuevo torneo de la FIFA

En el primer encuentro de la jornada, el representativo argentino se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Ezequiel Garfagnoli y sostuvo la ventaja pese a jugar el tramo final con dos futbolistas menos por las expulsiones de Ramiro Gómez y Salvador Rivadeneira. En el segundo turno, el equipo conducido por Adrián Gallará dominó el desarrollo frente a Omán con otra producción determinante de Garfagnoli —delantero de Rosario Central—, autor de un triplete, acompañado por los goles de Renzo Gonella y Joaquín Reinoso para sellar el 5-1 definitivo.