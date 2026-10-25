La Selección Sub-15 ganó dos partidos en un día y se recuperó en el nuevo torneo de la FIFA

Resumen para apurados
- La selección argentina Sub-15 venció a China Taipéi y Omán este domingo en Bakú, Azerbaiyán, para recuperarse en el nuevo torneo experimental de la FIFA tras caer en el debut.
- Tras caer ante Argelia, el equipo de Adrián Gallará sumó dos victorias con cuatro goles de Garfagnoli en este inédito certamen de fútbol 8 que reúne a 189 selecciones.
- Argentina cerrará este lunes la fase inicial ante Surinam y Malaui para intentar acceder al Nivel A, la máxima categoría que definirá al campeón absoluto del certamen.
La selección argentina sub-15 sumó dos triunfos este domingo en la Copa Mundial y Festival Sub-15 que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. Tras debutar con una derrota 1-0 frente a Argelia, el conjunto nacional completó una doble programación en la que venció 1-0 a China Taipéi en el primer turno y luego superó 5-1 a Omán, resultados que lo acomodaron en la tabla con vistas a la definición de la fase de grupos.
En el primer encuentro de la jornada, el representativo argentino se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Ezequiel Garfagnoli y sostuvo la ventaja pese a jugar el tramo final con dos futbolistas menos por las expulsiones de Ramiro Gómez y Salvador Rivadeneira. En el segundo turno, el equipo conducido por Adrián Gallará dominó el desarrollo frente a Omán con otra producción determinante de Garfagnoli —delantero de Rosario Central—, autor de un triplete, acompañado por los goles de Renzo Gonella y Joaquín Reinoso para sellar el 5-1 definitivo.
El torneo presenta un formato experimental implementado por la FIFA para darle competencia internacional a 189 asociaciones miembro. Los partidos se juegan bajo la modalidad de fútbol 8, con planteles de 14 futbolistas y tiempos de 20 minutos cada uno en campos de 68 por 47 metros con arcos de medidas reglamentarias. La actividad se concentra en el Complejo Hovsan, predio preparado para albergar hasta 20 partidos de manera simultánea a lo largo del certamen.
La estructura de la competencia contempla una segunda etapa dividida en seis niveles (del A al F) de acuerdo con los puntajes de la primera ronda, garantizando entre cuatro y cinco presentaciones adicionales para cada delegación. Si bien cada categoría consagrará a un ganador, el título del torneo quedará en manos de quien se imponga en el Nivel A. El seleccionado argentino cerrará este lunes la etapa clasificatoria con dos encuentros: enfrentará a Surinam a partir de las 4.30 y completará la zona ante Malaui desde las 11.15.