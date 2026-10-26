Balón de Oro 2026: Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa y fue elegido el mejor jugador joven del mundo

Resumen para apurados
- Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa al mejor futbolista sub-21 del mundo en la gala del Balón de Oro en Londres, tras brillar con Barcelona y consagrarse campeón mundial con España.
- A sus 19 años, el delantero sumó el galardón por tercer año consecutivo. Recibió la distinción del histórico Andriy Shevchenko tras una destacada temporada 2025/2026.
- Con este reconocimiento, el atacante se consolida en la élite global y mantiene expectativas inmediatas al figurar como candidato firme a ganar el Balón de Oro masculino.
Lamine Yamal volvió a ser protagonista de una ceremonia internacional. El futbolista español del Barcelona conquistó el Trofeo Kopa 2026, el reconocimiento que distingue al mejor jugador menor de 21 años del mundo, durante la gala del Balón de Oro celebrada en Londres.
Con apenas 19 años, el delantero recibió la distinción de manos de Andriy Shevchenko, histórico atacante ucraniano y ganador del Balón de Oro 2004, quien subió al escenario para entregarle el premio.
La consagración representa un nuevo reconocimiento para una de las principales figuras del fútbol europeo. Durante la temporada 2025/2026, Yamal tuvo actuaciones destacadas con el Barcelona y también fue protagonista con la selección española, que conquistó el Mundial 2026.
Su rendimiento durante el último año le permitió consolidarse entre los futbolistas más importantes del panorama internacional, pese a su juventud.
Sin embargo, la noche todavía podría reservarle otra alegría. Yamal también aparece entre los principales candidatos al Balón de Oro masculino, el galardón más importante de la ceremonia.
De esta manera, el español sumó una nueva distinción individual y mantiene la expectativa de conseguir otro reconocimiento en Londres.