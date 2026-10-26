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¿Por qué Lionel Messi no asistirá a la gala del Balón de Oro 2026?

El capitán argentino decidió permanecer en Estados Unidos después de una intensa seguidilla de viajes y compromisos. La ceremonia se celebró en Londres, en el marco del 70° aniversario del prestigioso galardón.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Por Redacción Deportes Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi no asistió a la gala del Balón de Oro 2026 en Londres para evitar un nuevo viaje transatlántico tras el desgaste físico por sus recientes compromisos.
  • El capitán venía de recibir el Premio Princesa de Asturias en España y de disputar de inmediato un partido de la MLS con el Inter Miami en Nueva York.
  • Con ocho galardones históricos, su ausencia resalta una etapa de priorización física, mientras figuras como Lautaro y Emiliano Martínez sostienen la presencia argentina.
Resumen generado con IA

Lionel Messi fue uno de los grandes ausentes en la ceremonia del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football en el London Palladium Theatre, en Londres. El capitán de la Selección argentina decidió no viajar a Inglaterra debido al desgaste acumulado durante los últimos días, en los que tuvo que afrontar distintos compromisos deportivos e institucionales.

La decisión estuvo relacionada con una intensa agenda que incluyó desplazamientos entre Europa y Estados Unidos. Primero, el rosarino viajó a España para participar de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los reconocimientos más importantes que recibió durante este año.

Después de su paso por territorio español, Messi regresó a Estados Unidos y se trasladó a Nueva York para disputar un nuevo compromiso con Inter Miami. El conjunto estadounidense cayó 2-0 frente a New York Red Bulls, en un encuentro que formó parte de su calendario competitivo.

Ante esa acumulación de viajes, el delantero optó por permanecer en Estados Unidos y evitar otro traslado transatlántico para asistir a la ceremonia organizada en la capital inglesa.

Un protagonista histórico del premio

La ausencia de Messi no pasó inadvertida por su estrecha relación con el Balón de Oro. El argentino es el máximo ganador de la historia del galardón, con ocho conquistas, y mantiene una ventaja considerable sobre el resto de los futbolistas que recibieron esta distinción.

Sus consagraciones llegaron en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Además, acumula 17 nominaciones a lo largo de su carrera, una cifra que refleja su permanencia entre los principales protagonistas del fútbol mundial.

La edición de este año tuvo un significado especial porque coincidió con el 70° aniversario del premio, cuya primera entrega se realizó en 1956.

La representación argentina también contó con otros nombres destacados. Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, terminó en el puesto 22° de la clasificación general.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez fue incluido entre los nominados al Trofeo Yashin, la distinción que reconoce al mejor arquero del año.

Así, aunque Messi no estuvo presente en Londres, su trayectoria volvió a ocupar un lugar destacado en una ceremonia que reunió a algunas de las principales figuras del fútbol internacional.

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