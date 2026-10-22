¿Habrá un Súper Balón de Oro para Messi o Cristiano Ronaldo? La aclaración oficial de France Football

Resumen para apurados
- France Football aclaró este jueves en su web que la votación BOAT es solo una encuesta popular y no entregará un galardón oficial a Messi ni a Cristiano Ronaldo.
- La iniciativa permite votar por ediciones específicas pagando un euro. El único antecedente oficial fue el Súper Balón de Oro otorgado a Alfredo Di Stéfano en 1989.
- Aunque Cristiano Ronaldo lidera la encuesta sobre Messi, el resultado no alterará el palmarés histórico oficial ni formará parte de la próxima gala del Balón de Oro.
La expectativa por conocer al mejor futbolista de todos los tiempos volvió a instalar el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ante la repercusión que generó el lanzamiento del Ballon d'Or of All Time (BOAT), France Football salió a aclarar un punto fundamental: la iniciativa no constituye un premio oficial ni representa el regreso del histórico Súper Balón de Oro.
La organización publicó este jueves un comunicado en su sitio oficial para despejar las dudas sobre el alcance de la votación, que permite a los aficionados elegir la mejor edición individual del Balón de Oro entre los futbolistas que conquistaron la distinción en al menos dos oportunidades.
“El B.O.A.T. es exclusivamente una votación popular diseñada para celebrar la pasión de nuestros seguidores”, explicó la entidad, que remarcó que no se entregará ningún trofeo físico ni se reconocerá oficialmente al ganador durante la ceremonia anual.
La aclaración llegó después de que distintos medios y usuarios de redes sociales relacionaran esta iniciativa con el Súper Balón de Oro, una distinción histórica que France Football entregó una sola vez, en 1989, y que desde entonces no volvió a concederse.
¿Cómo funciona la votación?
A diferencia del Balón de Oro tradicional, cuyo ganador es elegido por un jurado de periodistas especializados, el BOAT depende exclusivamente de la participación del público.
Para votar, los aficionados deben ingresar a la plataforma oficial y abonar un euro por participación, que incluye el acceso a una fotografía histórica y a beneficios de la comunidad del Balón de Oro. Además, está permitido votar tantas veces como se desee, siempre que se realice un nuevo pago por cada sufragio.
Otra particularidad es que no se elige simplemente al mejor jugador de la historia, sino una edición específica del Balón de Oro. Por ejemplo, quienes apoyen a Messi pueden seleccionar cualquiera de los ocho años en los que conquistó el galardón, mientras que los seguidores de Cristiano Ronaldo deben escoger entre sus cinco consagraciones.
La lista de candidatos está integrada por diez leyendas: Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.
Según los resultados parciales difundidos por la organización, el portugués encabeza ampliamente la clasificación con el 75% de los votos correspondientes a su Balón de Oro de 2008, cuando brilló en Manchester United.
En segundo lugar aparece Messi, con el 9% por su temporada de 2012, año en el que estableció el récord de 91 goles en el calendario. El podio lo completa otra versión de Cristiano Ronaldo, la de 2017, con el 6%.
Las cifras corresponden al relevamiento publicado el 20 de octubre y podrían modificarse hasta el cierre de la encuesta, previsto para el martes 27. Los resultados definitivos se conocerán el miércoles 28.
¿Qué fue el Súper Balón de Oro?
La confusión se explica por un antecedente particular. En diciembre de 1989, France Football entregó por única vez el Súper Balón de Oro, una distinción destinada a reconocer al mejor futbolista entre los múltiples ganadores del premio durante las tres décadas anteriores.
El elegido fue Alfredo Di Stéfano, histórico delantero argentino del Real Madrid, quien superó en la votación a figuras como Johan Cruyff y Michel Platini. A diferencia del BOAT, aquella elección contó con la participación de especialistas, antiguos ganadores y lectores de la revista, y culminó con la entrega de un trofeo oficial.
Desde entonces, la distinción no volvió a entregarse. France Football aseguró que actualmente tampoco existe una fecha establecida para organizar una segunda edición.
La aclaración adquiere especial relevancia en la antesala de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres. Allí se reconocerá a los mejores futbolistas de la última temporada, pero el BOAT no formará parte de los galardones oficiales.
De esta manera, aunque Cristiano Ronaldo termine imponiéndose en la votación popular, el resultado no modificará el historial de premios oficiales ni representará una nueva consagración individual comparable con los Balones de Oro tradicionales.