¿Habrá un Súper Balón de Oro para Messi o Cristiano Ronaldo? La aclaración oficial de France Football

La expectativa por conocer al mejor futbolista de todos los tiempos volvió a instalar el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ante la repercusión que generó el lanzamiento del Ballon d'Or of All Time (BOAT), France Football salió a aclarar un punto fundamental: la iniciativa no constituye un premio oficial ni representa el regreso del histórico Súper Balón de Oro.