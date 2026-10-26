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Encuesta: ¿Mbappé merece el Balón de Oro tras ser el goleador del Mundial?

El delantero de Real Madrid es el segundo favorito de las apuestas. En el Mundial superó a Messi como máximo goleador histórico.

CANDIDATO. Kylian Mbappé aparece entre los máximos aspirantes al Balón de Oro 2026.
CANDIDATO. Kylian Mbappé aparece entre los máximos aspirantes al Balón de Oro 2026.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Kylian Mbappé llega hoy a Londres como uno de los máximos favoritos al Balón de Oro, respaldado por su récord goleador histórico en la Copa del Mundo.
  • El delantero anotó 58 tantos y superó a Messi en goles mundialistas, aunque la falta de títulos con el Real Madrid y la selección francesa condiciona su candidatura.
  • La premiación definirá si los récords individuales pesan más que los trofeos colectivos frente a Harry Kane, marcando un hito generacional en el fútbol europeo.
Resumen generado con IA

Kylian Mbappé está convencido de que este es su año. El delantero francés de Real Madrid es uno de los 30 candidatos al Balón de Oro y llega a la gala de hoy, desde las 17, en Londres, como el segundo favorito de las casas de apuestas, detrás de Harry Kane.

El propio jugador dejó clara su ambición en una entrevista con France Football. “Creo que puedo ganarlo este año. Es uno de mis objetivos”, aseguró. En esa misma charla, sostuvo que no había ningún jugador mejor que él en la temporada.

Sus números lo respaldan. Sumó 58 goles y 14 asistencias. Con Real Madrid anotó 42 goles en 44 partidos y fue el máximo goleador de la Liga, con 25, y de la Champions League, con 15.

Récord en los Mundiales

En el Mundial también fue implacable: marcó 10 goles en ocho partidos y ganó su segunda Bota de Oro consecutiva. Con 22 tantos, además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y superó a Lionel Messi.

Lo que le juega en contra son los títulos. Real Madrid no ganó trofeos en la temporada, y Francia cayó en la semifinal ante España y perdió el partido por el tercer puesto ante Inglaterra.

¿Por qué creés que Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro 2026? Votá en la encuesta y elegí su mejor argumento.

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