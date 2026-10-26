Insólito episodio en el Balón de Oro 2026: anunciaron tres ganadores diferentes antes de la gala

Un episodio inesperado sacudió la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebra en Londres. En las horas anteriores a la entrega del prestigioso reconocimiento, aparecieron tres publicaciones que anunciaban a diferentes futbolistas como ganadores. Los nombres involucrados fueron Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, lo que generó confusión y una rápida repercusión en las redes sociales.