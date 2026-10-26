Insólito episodio en el Balón de Oro 2026: anunciaron tres ganadores diferentes antes de la gala
Tres artículos difundidos en canales vinculados a la organización señalaron a Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal como ganadores del premio. Las publicaciones fueron eliminadas y, según Daily Mail Sport, se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.
Resumen para apurados
- Canales ligados al Balón de Oro 2026 difundieron por error en Londres tres ganadores distintos (Mbappé, Yamal y Kane) horas antes de celebrarse la gala oficial.
- Las publicaciones con los diferentes triunfadores fueron eliminadas a los pocos minutos, mientras los organizadores abrieron una investigación para aclarar lo ocurrido.
- El insólito fallo alimenta sospechas sobre posibles filtraciones y suma incertidumbre y escrutinio sobre la transparencia del premio más prestigioso del fútbol.
Un episodio inesperado sacudió la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebra en Londres. En las horas anteriores a la entrega del prestigioso reconocimiento, aparecieron tres publicaciones que anunciaban a diferentes futbolistas como ganadores. Los nombres involucrados fueron Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, lo que generó confusión y una rápida repercusión en las redes sociales.
Los artículos fueron difundidos a través de canales vinculados a la organización del premio y presentaban a cada uno de los candidatos como vencedor de la edición correspondiente a la temporada 2025/2026. Sin embargo, las tres versiones resultaban contradictorias y ninguna podía considerarse una confirmación oficial del resultado.
Una de las publicaciones señalaba a Mbappé como ganador y justificaba su elección por el rendimiento que había mostrado tanto con el Real Madrid como con la selección francesa.
“Un Mundial de récord y otra lluvia de goles para el Real Madrid le han valido a Kylian Mbappé su primer Balón de Oro”, afirmaba el artículo dedicado al delantero francés.
Otra de las notas daba como vencedor a Lamine Yamal. En ese caso, el texto destacaba la edad del futbolista del Barcelona y la posibilidad de establecer una nueva marca histórica.
“Con tan solo 19 años, Lamine Yamal se ha convertido en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro, que se creó en 1956”, sostenía la publicación.
La tercera versión señalaba a Harry Kane como ganador, aunque los detalles de ese artículo no trascendieron con la misma amplitud.
Una investigación para esclarecer lo sucedido
Las tres publicaciones fueron eliminadas pocos minutos después de aparecer. Sin embargo, su contenido ya había comenzado a circular en redes sociales, donde se multiplicaron las especulaciones sobre una posible filtración del resultado.
Según informó Daily Mail Sport, los organizadores quedaron sorprendidos por lo sucedido y decidieron iniciar una investigación para determinar cómo se difundieron los artículos.
El objetivo será establecer si se trató de publicaciones preparadas anticipadamente, un error en los mecanismos de difusión u otra circunstancia. También se buscará identificar eventuales responsabilidades.
Por el momento, la aparición de estos textos no permite determinar quién ganó el Balón de Oro 2026. Las versiones contradictorias alimentaron el misterio en la previa de una ceremonia que terminó sumando una polémica inesperada antes del anuncio oficial.