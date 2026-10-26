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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 27 de octubre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONOSTICO DEL CLIMA PARA TUCUMÁN.
PRONOSTICO DEL CLIMA PARA TUCUMÁN.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este martes 27 de octubre en Tucumán tiempo variable, con máxima de 22°C y posibles tormentas aisladas hacia la tarde y noche debido al avance de nubosidad.
  • El día iniciará parcialmente nublado con 13°C y vientos leves del sudoeste, que rotarán al oeste mientras aumenta la probabilidad de lluvias hasta un 40% al anochecer.
  • La inestabilidad persistirá el miércoles con registros similares, pero hacia el fin de semana el clima mejorará con máximas en ascenso que alcanzarán los 25°C el domingo.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán tendrá condiciones variables este martes 27 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 22°C, mientras que durante las primeras horas del día el termómetro marcará alrededor de 13°C.

¿A qué hora lloverá en Tucumán este martes?

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será del 0%. Por la mañana, las condiciones continuarán mayormente nubladas, con posibilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

El panorama cambiará hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse tormentas aisladas en la capital tucumana. Para ambas franjas horarias, el SMN estima una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la madrugada y la mañana predominará el viento del sudoeste, mientras que por la tarde y la noche rotará hacia el oeste.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante la semana

El pronóstico extendido anticipa temperaturas relativamente estables durante los próximos días, con máximas que rondarán los 21°C y 25°C.

Para el miércoles 28 de octubre se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 22°C, con posibilidades de precipitaciones. El jueves 29, en tanto, la temperatura oscilará entre los 15°C y los 21°C.

Hacia el final de la semana se espera un ascenso de las temperaturas máximas. El viernes 30 y el sábado 31 podrían alcanzar los 25°C, mientras que el domingo 1 de noviembre se mantendrían en ese mismo registro.

De esta manera, el martes y el miércoles serán las jornadas con mayores posibilidades de lluvias, mientras que las temperaturas comenzarán a subir hacia el fin de semana.

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