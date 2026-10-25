Balón de Oro 2026: Messi busca su noveno premio en una gala histórica que tendrá a Yamal y Mbappé entre los favoritos

La consagración de España en el Mundial 2026 colocó a Lamine Yamal entre los grandes candidatos. Con apenas 19 años, el delantero del Barcelona conquistó la Copa del Mundo y la liga española, argumentos que lo posicionan en la disputa por su primer Balón de Oro. “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado”, aseguró en una entrevista con Jorge Valdano, en referencia a su competencia con Mbappé.