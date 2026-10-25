Balón de Oro 2026: Messi busca su noveno premio en una gala histórica que tendrá a Yamal y Mbappé entre los favoritos
La ceremonia se realizará este lunes, desde las 17 de Argentina, en Londres. El capitán argentino y Lautaro Martínez figuran entre los nominados de una edición marcada por el Mundial y el 70º aniversario del galardón.
Resumen para apurados
- Este lunes en Londres se entrega el Balón de Oro 2026 para premiar al mejor futbolista del año, con Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé como figuras centrales.
- La gala conmemora el 70º aniversario del trofeo tras un año marcado por el Mundial 2026, con Yamal campeón con España y Mbappé como máximo goleador de la temporada.
- El resultado definirá si Messi extiende su récord histórico a nueve galardones o si jóvenes figuras como Yamal consolidan un nuevo relevo generacional en la élite mundial.
El fútbol mundial conocerá este lunes al ganador del Balón de Oro 2026, en una edición que llega sin un candidato indiscutido y con Lionel Messi nuevamente entre los protagonistas. La ceremonia se celebrará desde las 17 (hora argentina) en The London Palladium, en Londres, y tendrá entre sus principales aspirantes a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé.
La elección de la capital británica no es casual. El premio, creado por la revista France Football en 1956, cumple 70 años y decidió homenajear a su primer ganador, el inglés Stanley Matthews. Será la primera vez que Londres reciba la gala, organizada conjuntamente por France Football y la UEFA desde 2024.
La consagración de España en el Mundial 2026 colocó a Lamine Yamal entre los grandes candidatos. Con apenas 19 años, el delantero del Barcelona conquistó la Copa del Mundo y la liga española, argumentos que lo posicionan en la disputa por su primer Balón de Oro. “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado”, aseguró en una entrevista con Jorge Valdano, en referencia a su competencia con Mbappé.
El francés también llega con números destacados. Fue máximo goleador de la liga española, de la Champions League y del Mundial, donde convirtió diez tantos. “No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada”, sostuvo al defender su candidatura.
Harry Kane aparece como otro de los aspirantes después de conquistar la Bota de Oro europea, mientras que Dembélé, ganador del premio en 2025, busca repetir tras una nueva consagración continental con el PSG.
Messi y Lautaro, la presencia argentina
A los 39 años, Messi vuelve a integrar la lista de candidatos después de conducir a la selección argentina hasta la final del Mundial. El capitán, máximo ganador histórico del premio con ocho estatuillas, buscará ampliar una marca que parece difícil de alcanzar.
También está nominado Lautaro Martínez, protagonista de la campaña argentina y autor del gol decisivo frente a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. Aunque aparece más relegado en las preferencias, su inclusión reconoce otra temporada destacada.
La ceremonia también entregará el Balón de Oro femenino, con Alexia Putellas entre las principales candidatas, además de los premios Kopa al mejor futbolista joven y Yashin al arquero más destacado. En esta última categoría figura Emiliano Martínez.
Los ganadores serán definidos mediante la votación de periodistas especializados de distintos países. La gala pondrá fin a una temporada marcada por el Mundial y abrirá un nuevo capítulo en la historia del premio individual más reconocido del fútbol.