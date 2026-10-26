ARCA oficializó la prórroga de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral hasta diciembre

Por medio de la Resolución General 5.915/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, ARCA adecuó su normativa para adaptarse a las recientes modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo. De esta manera, se traslada el inicio de la vigencia del régimen del 1 de noviembre de 2026 al 1 de diciembre de 2026. La norma será aplicable a partir de las declaraciones juradas del período devengado diciembre de 2026 y subsiguientes.