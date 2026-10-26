ARCA oficializó la prórroga de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral hasta diciembre

Resumen para apurados
- ARCA oficializó en Argentina la prórroga del Fondo de Asistencia Laboral hasta diciembre, con el fin de completar adecuaciones técnicas y operativas del nuevo régimen.
- Mediante la Resolución 5.915, el organismo adaptó sus sistemas y la versión 48 de 'Declaración en línea' tras la extensión del período de carencia fijada por el Ejecutivo.
- La medida busca otorgar seguridad jurídica a empleadores privados para afrontar futuras indemnizaciones por despido mediante el nuevo esquema de cuentas individuales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la prórroga de la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), régimen que tiene como objetivo ayudar a los empleadores del sector privado a afrontar el pago de indemnizaciones para los trabajadores en caso de despidos y obligaciones por la extinción de una relación.
El organismo dispuso la postergación de la entrada en vigencia de esta herramienta para diciembre de este año, acorde a los cambios introducidos mediante el decreto 1.228/2026, el cual extendió el período de carencia de 6 hasta los 12 meses para asegurar la conformación del patrimonio inicial de los FAL, indicó el organismo en un comunicado.
Por medio de la Resolución General 5.915/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, ARCA adecuó su normativa para adaptarse a las recientes modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo. De esta manera, se traslada el inicio de la vigencia del régimen del 1 de noviembre de 2026 al 1 de diciembre de 2026. La norma será aplicable a partir de las declaraciones juradas del período devengado diciembre de 2026 y subsiguientes.
Al mismo tiempo, se actualiza el sistema aplicativo. La versión 48 del sistema "Declaración en línea" se deberá utilizar para la presentación de las Declaraciones Juradas que se realicen a partir del 1 de diciembre de 2026, incluso para períodos devengados anteriores.
De acuerdo a ley de Modernización Laboral, ARCA es el organismo encargado de implementar el procedimiento de declaración y pago de la contribución mensual, asegurando su integración junto a la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) y actúa como agente de derivación de dicha contribución mensual a la Cuenta Individual del Empleador.
La prórroga fue dispuesta en virtud de la complejidad y alcance del nuevo régimen, por lo cual se otorgó un plazo adicional que permita completar las implementaciones necesarias y realizar las pruebas correspondientes, procurando asegurar las condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de su efectiva entrada en vigor.
"Las recientes medidas tienen por objetivo preservar la seguridad jurídica, previsibilidad y adecuada operatividad del régimen, en beneficio de los sujetos alcanzados y de los organismos y entidades responsables de su implementación y funcionamiento", señaló ARCA en un comunicado.