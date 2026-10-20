El Gobierno postergó hasta diciembre el fondo para pagar indemnizaciones: qué cambia para las empresas

El funcionamiento del FAL alcanzará obligatoriamente a la totalidad de los empleadores del sector privado. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) deberán integrar una alícuota del 2,5% sobre la base imponible de sus contribuciones patronales, mientras que para las grandes compañías el aporte mensual será del 1%. Los fondos serán recaudados por ARCA y derivados hacia las cuentas comitentes vinculadas en los bancos o agentes de Bolsa (Alycs) seleccionados por cada firma para su administración en Fondos Comunes de Inversión o fideicomisos financieros.