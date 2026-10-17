Claves para anticiparse a la puesta en práctica del Fondo de Asistencia Laboral

A menos de un mes de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las empresas ingresan en una etapa clave para su implementación. El régimen comenzará a regir el 1 de noviembre. El desafío ya no pasa solo por comprender el alcance de la normativa, sino por resolver las definiciones operativas, administrativas y financieras necesarias para llegar a esa fecha con los procesos preparados. “El principal riesgo en esta instancia es pensar el FAL exclusivamente como una cuestión de liquidación. Su implementación requiere coordinación entre Recursos Humanos, Finanzas, Administración y Payroll, porque incorpora decisiones que exceden el procesamiento mensual de la nómina”, explica Alejandra Guzmán, gerente de Legales de Grupo Gestión.