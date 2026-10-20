La búsqueda de Raúl Moyano: el Ñuñorco, un cerro que traiciona al más experimentado

La montaña forma parte de las Cumbres Calchaquíes y se destaca por sus laderas escarpadas, su vegetación de altura y sus imponentes paisajes. Es un lugar muy apreciado por los amantes del senderismo y el montañismo, que encuentran en sus laderas un desafío físico y la posibilidad de disfrutar de vistas panorámicas del valle. Tiene una altura aproximada de 3.121 metros sobre el nivel del mar.