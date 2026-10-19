Cáncer de mama en Argentina: cuatro de cada 10 mujeres mayores de 40 años no se realizan mamografías regularmente

Los datos surgen del Índice de Concientización sobre Salud Mamaria Argentina 2026, elaborado por la Fundación Instituto Natura junto a Avon y la consultora Quiddity, en el marco de Octubre Rosa. La investigación advierte que el problema no se limita a la falta de información, sino que también existe una brecha entre lo que las mujeres saben sobre la prevención y las posibilidades reales de llevar adelante los controles.