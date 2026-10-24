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Entre la lluvia y la neblina, continúa la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

Siguen los operativos de rastrillajes en la zona de la Quebrada del Potrerillo, que es el filo por el que subió docente jubilado. Hernán Parajón, guia de rescate y coordinador del rastrillaje explicó cómo se trabaja hoy a pesar del clima.

EN PLENA TAREA. Rescatistas caminan hacia la cumbre del cerro Ñuñorco.
EN PLENA TAREA. Rescatistas caminan hacia la cumbre del cerro Ñuñorco.
Por Redacción Sociedad Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Más de 100 rescatistas buscan en Tucumán al docente Raúl Moyano, desaparecido desde el 12 de octubre tras ascender al cerro Ñuñorco Grande en medio de un clima adverso.
  • El operativo avanza con rápel, drones y campamentos a 3.100 metros, delimitado por la última señal de su celular, aunque la lluvia y la neblina complican el rastrillaje.
  • Los equipos prevén extender la búsqueda hacia nuevas quebradas, mientras las autoridades exigen alta capacitación técnica a los voluntarios ante el riesgo del terreno.
Resumen generado con IA

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, un docente jubilado de 59 años desaparecido desde el lunes 12 de octubre en el cerro Ñuñorco Grande, en Tucumán, continúa con un amplio operativo de rescate en una zona de difícil acceso. A más de 10 días de su desaparición, más de 100 personas participan de los rastrillajes, que se desarrollan en medio de lluvias, neblina, barro y temperaturas propias de la altura.

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

"Se está operando hoy en el cerro Ñuñorco, en la zona de cumbre permanece el campamento avanzado a 3.100 metros de altura, y ahora está cayendo un poco de garrotillo -explicó Hernán Parajón, guía experto en rescate y coordinador de los operrativos-. Se concentraron 13 integrantes del cuerpo especial de rescate y operaciones de la Policía de Tucumán y efectivos de la Unidad Regional Oeste sobre un filo que baja hacia el apiadero militar. Hay varias quebradas que se van a rastillar, en un descenso con rapel y que problamente no se alcance a terminar hoy, sino mañana", advirtió.

La búsqueda de Raúl Moyano se enfrenta al desafío de la lluvia en el cerro Ñuñorco

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El operativo reúne a especialistas del Grupo C.E.R.O. de la Policía de Tucumán, integrantes de la Fundación Cumbres Andinas, efectivos de Gendarmería Nacional, bomberos voluntarios de Catamarca y Monteros, baqueanos de la zona, enduristas y personal de la división de canes especializados.

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

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"Por otro lado -precisó Parajón-, Gendarmería Nacional está operando en la zona de Quebrada del Potrerillo, que es el filo de montaña por el cual Raúl Moyano había ascendido.  Es un rastrillaje exhaustivo apoyado con drones", remarcó.

Un terreno hostil dificulta la búsqueda de Raúl Moyano

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Estas bases avanzadas permiten mantener una presencia continua en las áreas consideradas prioritarias y reducir los tiempos de desplazamiento en la montaña. "Las estrategias de rastrillaje se van ajustando en función del estado del tiempo", aclaró Parajón.

El especialista dijo que el pronóstico del clima hizo prever cambios en los sectores de búsqueda del docente. "Ayer, con buen tiempo, se estuvo operando desde el sector sureste, que es mucho más húmedo y ahora se está operando sobre el filo hacia el apiadero en dirección a la ruta 307", señaló.

Parajón resaltó que los particulares o asociaciones civiles que deseen colaborar con la búsqueda de Moyano tienen que tener capacidad física y técnica para desplazamientos autosuficientes. "Por ahí sucede que hay voluntarios, pero que después tienen inconvenientes para el desplazamiento en este terreno, que está presentado condiciones de muy baja visibilidad o requiere trabajos en zona donde hay riesgo de caídas. En este momento -remarcó Parajón, quien desee colaborar, puede hacerlo, pero tiene que tener capacidad tecnológica como para navegar sin visibilidad y capacidad técnica para poder desplazarse en un terreno que presenta riego de caída en altura", insistió. 

Dónde se concentra la búsqueda de Raúl Moyano

Los rastrillajes se focalizan en las laderas sur y sureste del Ñuñorco Grande, desde la cumbre en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa.

La delimitación de esa área se realizó a partir de la última referencia conocida de la señal del teléfono celular de Moyano, que habría impactado en una antena ubicada en Los Sarmientos antes de que el dispositivo se quedara sin batería.

Los equipos ya recorrieron sectores de acceso complicado, entre ellos Los Teritos, Mesada de Ñuñorco, Costa de Ñuñorco, Camino de las Flores, Ojo de Agua, Laguna Seca, La Biblia y Mula Corral.

Las dificultades del terreno y el clima

La geografía del Ñuñorco Grande representa uno de los principales obstáculos para los rescatistas. Las pendientes pronunciadas, la vegetación abundante y la presencia de múltiples senderos abiertos por animales dificultan el avance y la cobertura de toda la zona.

Esos caminos suelen bifurcarse y no siempre conducen a un destino definido, lo que amplía las posibilidades de recorrido. Entre las hipótesis que orientan las tareas se contempla que Moyano pudiera haberse desviado de la ruta prevista o haber sufrido una lesión, aunque hasta el momento no se informó un hallazgo que permita confirmar qué ocurrió.

A las dificultades del terreno se suman las lluvias intensas, el barro y la neblina, factores que reducen la visibilidad y vuelven más peligrosos los desplazamientos a pie. Las mismas condiciones limitan el uso de drones y el apoyo aéreo, herramientas clave para observar sectores que resultan inaccesibles desde tierra.

El apoyo logístico para los rescatistas

Mientras continúan los rastrillajes en la montaña, la comuna de El Mollar brinda asistencia permanente a los equipos. La colaboración incluye alojamiento, alimentos y caballos para transportar provisiones y reabastecer a quienes trabajan en los campamentos de altura.

La búsqueda de Moyano mantiene movilizados a distintos organismos y voluntarios, que deben adaptar las tareas a las condiciones cambiantes del clima y a las dificultades de una geografía compleja. Por ahora, los esfuerzos están concentrados en ampliar los rastrillajes en los sectores delimitados y sostener el trabajo de los equipos en la montaña.

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