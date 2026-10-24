Entre la lluvia y la neblina, continúa la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco

"Se está operando hoy en el cerro Ñuñorco, en la zona de cumbre permanece el campamento avanzado a 3.100 metros de altura, y ahora está cayendo un poco de garrotillo -explicó Hernán Parajón, guía experto en rescate y coordinador de los operrativos-. Se concentraron 13 integrantes del cuerpo especial de rescate y operaciones de la Policía de Tucumán y efectivos de la Unidad Regional Oeste sobre un filo que baja hacia el apiadero militar. Hay varias quebradas que se van a rastillar, en un descenso con rapel y que problamente no se alcance a terminar hoy, sino mañana", advirtió.